Pornoskuespiller saksøker Trump

Stormy Daniels hevder at presidenten aldri skrev under på taushetserklæringen om deres påståtte forhold - og at den derfor må skrotes.

Donald Trumps personlige advokat sendte sjokkbølger gjennom Washington da han i februar bekreftet at han hadde utbetalt over en million kroner til pornoskuespilleren under valgkampen i 2016 .

Og lite tyder på at dramaet er over: Nå tar hun nemlig rettslige skritt mot verdens mektigste mann.

Bakgrunnen er en taushetserklæring som hun signerte i bytte mot million-beløpet hun fikk av advokat Michael Cohen. Ifølge Wall Street Journal ble beløpet overført bare 12 dager før valgdagen høsten 2016.

I et sivilt søksmål som tirsdag ble levert i Los Angeles, krever hun at retten opphever den såkalte «hysj»-avtalen. Hennes advokat Michael Avenatti har lagt ut en sladdet versjon av søksmålet på Twitter:

Årsaken er at hun mener presidenten selv aldri signerte avtalen. I søksmålet er det lagt ved to dokumenter som viser at både Daniels og Trumps advokat signerte taushetserklæringen 28. oktober 2016. Førstnevnte skrev under med sitt egentlige navn, som er Stephanie Clifford.

Hvert dokument har et blankt felt hvor «DD» skulle ha signert, men begge disse står tomme. Identiteten til «DD» er sladdet, men i søksmålet hevdes det altså at dette er president Trump.

Den påståtte affæren med Trump skal ha skjedd på et rom på Lake Tahoe Casino hotel i 2006 – ett år etter at han giftet seg med Melania og bare noen måneder etter at de fikk sønnen Barron.

I søksmålet hevdes det at affæren varte «godt inn i 2007».

VG intervjuet pornoskuespilleren på en strippeklubb i Florida for drøye tre uker siden. Hun var da klar på at presidenten behandlet henne respektfullt.

– Jeg kan selvsagt ingenting om andre kvinners erfaring med ham, men jeg kan si noe om hvordan han var mot meg personlig. Jeg følte meg aldri i fare med ham. Jeg var ikke et offer, sa hun til VG.

Trump-apparatet har avvist saken, men i februar ble Michael Cohen presset til å innrømme at han overførte en drøy norsk million til henne.

Han hevdet at det var en privat overføring fra hans egen lomme og at Trump ikke hadde noe med disse pengene å gjøre. Cohen forklarte at selv om noe ikke er sant, så kan det gjøre skade, før han forklarte at «jeg vil alltid beskytte Mr. Trump».

Fox News og Wall Street Journal skriver at Michael Cohens overførsel på 130 000 dollar fikk alarmen til å gå i First Republic Bank . Banken rapporterte inn overførselen til Finansdepartementet fordi de mente den var mistenkelig.

Wall Street Journal skriver også at Cohen to ganger ble forsinket med overførselen fordi han ikke fikk tak i Donald Trump. Avisen melder også at Cohen skal ha beklaget seg fordi han aldri har fått pengene tilbakebetalt. Dette kaller Cohen selv «fake news».