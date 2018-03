Donald Trump og hans nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster. Her på et bilde fra i fjor sommer. Foto: AFP

McMaster ferdig som Trump-rådgiver

Publisert: 22.03.18 23:35

Etter flere uker med spekulasjoner bekrefter Donald Trump nå at H.R. McMaster er ferdig som nasjonal sikkerhetsrådgiver.

Forrige uke skrev flere amerikanske medier at presidenten hadde bestemt seg for å bytte ut sikkerhetsrådgiveren , og at han allerede var i gang med å finne en erstatter. Dette har gjentatte ganger blitt avvist av Det hvite hus .

Men i en Twitter-melding sent torsdag kveld norsk tid bekrefter Trump at den tidligere generalen blir erstattet av USAs tidligere FN-ambassadør John Bolton 9. april. Samtidig takker han McMaster for jobben han har gjort.

– Han har gjort en fremragende jobb, og vil alltid forbli min venn.

McMaster takker Trump for muligheten til å tjene presidenten og landet som nasjonal sikkerhetsrådgiver. I en uttalelse skriver han at han vil pensjonere seg fra hæren denne sommeren, og dermed forlate offentlig tjeneste.

– Jeg er takknemlig for vennskapet og støtten fra medlemmene i det nasjonale sikkerhetsrådet som jobbet sammen for å skaffe presidenten de beste alternativene for å beskytte og fremme våre nasjonale interesser, sier McMaster.

CNN har tidligere skrevet at avgjørelsen kommer etter måneder med spent stemning mellom de to. Kilder sa til Washington Post før helgen at Trump blant annet har klaget på at rådgiveren er «for korrekt», og at brifingene hans er for lange og irrelevante. Senest i februar tok Trump til Twitter for å kjefte på McMaster for et Russland-utspill.

H.R. McMaster føyer seg dermed inn i den etter hvert lange rekken av Trump-medarbeidere som enten har fått sparken eller har valgt å slutte. Sist ut var utenriksminister Rex Tillerson, som fikk sparken forrige uke:

Etter bekreftelsen sier en kilde i Det hvite hus til CNN at Trump og McMaster har diskutert dette i noe tid, men «at det hele ble noe fremskyndet fordi de begge følte det var viktig å ha på plass et nytt team, fremfor konstante spekulasjoner».

– Dette var ikke relatert til ett øyeblikk eller én hendelse, men et resultat av pågående samtaler mellom de to, sier kilden, som ikke ønsker å navngis.

McMaster har vært nasjonal sikkerhetsrådgiver siden februar i fjor, da han erstattet den skandaliserte Michael Flynn. Sistnevnte ble fjernet etter bare 23 dager i jobben, blant annet fordi han løy om sine kontakter og samtaler med Russland.