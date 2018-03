REDDET I LAND: Peter Madsen snakket med pressen og politiet like etter at ubåten «Nautilus» hadde sunket. Kort tid etterpå ble han pågrepet og siktet for drap. Foto: SCANPIX DENMARK

Bevisene som kan felle Peter Madsen

Publisert: 21.03.18 08:46 Oppdatert: 21.03.18 09:34

KØBENHAVN (VG) Peter Madsen (47) mener Kim Wall (30) døde etter en ulykke og hevder han kastet kroppen på havet i ren panikk. Her er de mest sentrale årsakene til at påtalemyndigheten mener han lyver.

Onsdag klokken 9.30 fortsetter drapstiltalte Peter Madsen sin forklaring i Københavns Byret.

Den andre rettsdagen kommer først to uker etter at saken ble innledet 8. mars med aktors gjennomgang av sakens beviser. Etter gjennomgangen forklarte Madsen seg om hvordan Wall døde.

Han hevdet at det oppsto en teknisk feil med ubåten som til slutt førte til at den svenske journalisten døde av forgiftning .

Videre forklarte han at årsaken til at han parterte henne, var at han fikk panikk og ville ha henne ut av ubåten – noe han ikke var i stand til uten å dele henne opp.

Påtalemyndigheten mener Madsen lyver, at han i virkeligheten planla å drepe og torturere Wall, og at en rekke beviser underbygger dette:

Medbrakte verktøy

Redskapene Madsen hadde med seg på turen, er blant påtalemyndighetens fremste beviser for det de mener er et planlagt drap.

Aktoratet mener blant annet å ha bevis for at sagen som ble funnet i Køge bukt, hang på veggen i Madsens verksted tidligere den dagen ubåtturen fant sted, og at Madsen derfor tok den med til ubåten like før han skulle møte Wall.

Madsen skal også ha tatt med seg en kniv, «spissede» skrutrekkere, strips og stropper.

Stroppene

Ifølge tiltalen skal Madsen ha bundet fast Kim Wall med stropper. Da aktor gjennomgikk saken viste han frem bilder av flere stropper og stroppedeler som ble funnet i vannet i forbindelse med letingen etter kroppsdeler. Aktor mener disse stammer fra ubåten og at Madsen har kastet dem på sjøen sammen med Walls kropp.

Obduksjonen av Kim Wall indikerer at hun ble spent fast, og det er ventet at aktor vil konfrontere Madsen med hvorfor han gjorde dette etter at hun angivelig døde som følge av en ulykke.

Det ble også vist bilder av Kim Walls truse og strømpebukse, som fremdeles lå i ubåten da politiet gjennomførte sine undersøkelser. Både trusen og strømpebuksene hadde flere kutt.

Madsens forklaring

Peter Madsen har flere ganger endret sin forklaring om hva som skjedde på ubåten. I retten har han begrunnet de skiftende forklaringene med at han ønsket å skåne Walls pårørende.

Senere i rettssaken skal flere vitner forklare seg om hvorvidt det er mulig at Wall døde på den måten som Madsen nå har beskrevet i retten.

Blant annet har påtalemyndigheten fått utarbeidet en rapport fra Teknologisk Institutt. I tillegg har kapteinløytnant Ditte Dyreborg skrevet en rapport som, ifølge danske BT, sår tvil om Madsens forklaring.

Sædfunnet

Like etter at han ble pågrepet 10. august i fjor ble Peter Madsen undersøkt av krimteknikere. I Madsens underbukser ble det funnet spor av sæd. 47-åringen nektet i retten for at han hadde utløsning på ubåten. Han forklarte at han tidligere på dagen hadde sette på porno på internett og at han ikke synes funnet er påfallende etter som han er en såpass «promiskuøs» person.

Videoer og søkehistorikk

På Peter Madsens PC har politiet funnet flere filmer som ifølge politiet viser ekte henrettelser og drap på kvinner.

Under første rettsdag kom det frem at Madsen kun 16 timer før han kontaktet Wall, søkte på ordene «beheading», «girl» og «argony», altså halshugging, jente og smerte (riktignok stavet feil).

Påtalemyndigheten mener dette er noe Madsens har vist særskilt interesse for. Det siste emnet aktor Jakob Buch-Jepsen utfordret ham på før første rettsdag var over, var hvorvidt parteringen var forbundet med noe seksuelt.

Skadene på Kim Walls kropp

Når aktor fortsetter sin utspørring onsdag er det ventet at Madsen vil bli konfrontert med de mange skadene Kim Wall hadde på kroppen. Obduksjonen viser en rekke stikkskader både i hodet, i buken og spesielt i og rundt underlivet. Teknisk undersøkelser har ifølge aktor vist at store deler av Kim Walls hår ble kuttet eller skåret av.

Samlet sett mener påtalemyndigheten at bevisene taler for at Peter Madsen drepte Kim Wall med overlegg, at han planla og forberedte drapet, og at han torturerte henne før hun døde.

Onsdag er den andre av totalt tolv rettsdager som er satt av til saken. Det er ventet at dommen vil falle 25. april.