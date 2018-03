FORGIFTET: Julia og Sergej Skripal ble forgiftet av et sjeldent nervemiddel. De er fått i kritisk tilstand. Foto: REX/Shutterstock / REX/Shutterstock

Russland: Hitler-sammenligning er uakseptabel

Publisert: 22.03.18 20:47

Russland mener britenes sammenligning mellom sommerens fotball-VM i Moskva og Hitlers Berlin-OL i 1936 er «uakseptabel og total uansvarlig».

Britenes utenriksminister Boris Johnson hevdet onsdag at Russland kommer til å bruke årets fotball-VM på samme måte som Adolf Hitler brukte OL i Berlin i 1936.

Den russiske ambassadøren i Storbritannia , Alexander Yakovenko mener, at Johnsons sammenligning er «uakseptabel og totalt uansvarlig».

– Ingen har rett til å fornærme det russiske folket som bekjempet nazismen, sier han under en pressekonferanse torsdag.

Bitter strid

Stemningen mellom Russland og Storbritannia har vært amper etter forgiftningen av eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia. Britene hevder at Russland står bak angrepet. De har fått internasjonal støtte , men Russland står på sitt og mener de ikke har noe med attentatet å gjøre.

Yakovenko brukte anledning torsdag til å understreke at de fortsatt ikke har fått noen bevis for at giften stammer fra Russland.

– Vi kjøper ikke dette. Først må vi se bevisene og så må vi trekke konklusjoner, sa han ifølge The Guardian.

Han mente også at Storbritannia selv kan ha hatt tilgang til den aktuelle nervegiften Novitsjok. Han forteller at han synes det er suspekt av britene kunne identifisere nervemiddelet på så kort tid, og at det kan bety at de selv har prøver av giften.

– Kan det bety at britiske myndigheter allerede hadde dette nervegiften i deres kjemiske lab i Porton Down, som er det største militære fasiliteten i Storbritannia som har jobbet med kjemiske våpen?, legger han fram ifølge CNN.

Han påpeker at denne laben ikke ligger så langt unna Salisbury hvor forgiftningen fant sted.

Britene har innført en rekke sanksjoner mot Russland. De har blant annet utvist over 20 russiske diplomater fra landet . Kort tid etter dette ble kjent, svarte Russland med samme mynt.

Politimann friskmeldt

Politimannen som også ble forgiftet er nå skrevet ut av sykehuset, skriver BBC. Sergej Skripal og datteren Julia er fortsatt innlagt på sykehuset i kritisk, men stabil, tilstand.

Ifølge Reuters kan nervegiften føre til at de får varige hjerneskader, og at de muligens aldri vil komme seg.

I tillegg til de tre som ble kritisk skadet, skal 48 personer ha meldt seg inn til sykehuset med symptomer på ha fått i seg giften på den aktuelle dagen.