Tidligere racerbilkjører Francesca Pardini synes det er gøy å lære studentene å kjøre. Foto: Amr Nabil / AP / NTB scanpix

Kvinner i Saudi-Arabia får lov å øvelseskjøre

NTB

Publisert: 08.03.18 07:29

Studenter ved kvinneuniversitetet Effat i Jeddah fikk denne uken lov til å øvelseskjøre. Fra 1. juni får kvinner i Saudi-Arabia for første gang kjøre bil selv.

– Jeg følte meg malplassert. Jeg har aldri sittet på denne siden i bilen. Vanligvis sitter jeg bak eller i passasjersetet foran, men det kjentes godt. Du føler du har kontroll, sier 18 år gamle Sara Ghouth, som går første året på universitetet for kvinner.

Sammen med henne i bilen sitter italienske Francesca Pardini, som er tidligere racerbilkjører. Hun roer studentene ned og minner dem på å sjekke speil og ta på bilbelte.

Fram til nå har Saudi-Arabia vært det eneste landet i verden som forbød kvinner å kjøre bil selv. Forbudet har ført til at kvinner blant annet har måttet bli kjørt av menn når de skulle på jobben.

Nytt marked

Kjøretimene ble sponset av Ford, en av mange bilprodusenter som nå ser muligheten til å nå en ny målgruppe i Saudi-Arabia som har en befolkning på 20 millioner, og om lag halvparten er kvinner.

– Det har alltid kommet kvinner til våre forhandlere, men nå skal de kjøpe til seg selv. Det er spennende, sier Crystal Worthem i Ford og legger til at mange kvinner allerede har kjøpt en bil som står klar til de kan kjøre på veiene.

Stort skritt

Saudi-Arabia har ett av verdens strengeste regelverk for kvinner, blant annet må de ha tillatelse av en mannlig verge, ofte ektemann, sønn, bror eller en annen slektning, for å kunne studere, jobbe, reise og skaffe seg pass.

En av landets fremste forkjempere for kvinners rettigheter, Aziza Youssef, sier hun er svært glad for at kvinner nå skal få kjøre bil. Hun kaller lovendringen for et «stort skritt for kvinners rettigheter», men sier også at kvinnene vil fortsette å kjempe for blant annet å kunne reise til utlandet uten en manns samtykke.

Lang vei å gå

Amnestys rådgiver Ina Tin skriver på organisasjonens nettsider at man skal feire at saudiarabiske kvinner får sette seg bak rattet, men advarer også om at dette kan være en avledningsmanøver fra den økende undertrykkelsen i landet.

– Det er en konge med absolutt makt som nå har gitt kvinner retten til å holde bilnøklene i hendene sine. Han har snudd fordi hensynet til landets økonomi veier tyngre enn hensynet til de ultrakonservative religiøse kreftene som legitimerer kongens uinnskrenkede makt, skriver Tin.

Den siste tiden har kronprins Mohammed bin Salman også åpnet for at kvinner skal kunne gå på kino og få tilgang til idrettsstadioner.