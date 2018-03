Amerikanske medier: Skoleskyting på videregående skole i USA

Ingeborg Aspeli

NTB

Publisert: 20.03.18 14:20 Oppdatert: 20.03.18 15:07

Tirsdag morgen skal det ha vært en skyteepisode på en videregående skole i Maryland i USA, melder amerikanske medier.

Det skriver blant annet nyhetsbyrået Reuters.

Politiet skal være på stedet og situasjonen håndteres, opplyser skolen på sin egen hjemmeside.

Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med dagens første forelesning, klokken åtte om morgenen lokal tid, på Great Mills High School.

Great Mills High School ligger i Maryland, omtrent ni mil fra hovedstaden Washington DC. Det er rundt 1600 elever på skolen.

NBC Washington skriver at flere skal være skadet, men dette er ikke bekreftet.

– Jeg vet ikke så veldig mye om hva som har skjedd, men vi har hørt rykter om at syv personer er skadet. Politiet går nå gjennom skolen for å sikre at det er trygt, sier Jonathan Freese, som selv er elev ved skolen, på telefon til CNN mens han fremdeles er inne i skolebygningen.

Skolen har vært under «lockdown», og elever blir nå evakuert ifølge lokalavisen Baltimore Sun . Situasjonen er enda uklar.

I en twittermelding fra sheriffen i området bes foreldre om ikke å oppsøke skolen, men dra til en skole i nærheten istedenfor, der de kan få informasjon og hente barna sine.

Hendelsen skjer kun en drøy måned etter at Nikolas Cruz åpnet ild på en videregående skole i Florida. Det har skapt en bølge av debatter om våpenkontroll i statene.