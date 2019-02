ISFRONT: Stemningen ser ikke veldig god ut på dette bildet som EU-kommisjonen har sendt ut fra dagens møte mellom den britiske statsministeren Theresa May og EU-president Donald Tusk. Foto: AA/ABACA

Kjeftet på EU-topp for helvete-kommentar

Den britiske statsministeren Theresa May har sagt klart fra til EU-president Donald Tusk om at hans kommentar om «en egen plass i helvete» for brexit-tilhengere ikke falt i smak.

Publisert: 07.02.19 18:25







pullquote «Er dette helvete, statsminister?»

Det ropte en journalist da May ankom til EU-kommisjonens hovedkvarter Berlaymont torsdag formiddag. Den britiske statsministeren var på besøk for å ta opp igjen forhandlingene om brexit.

Forhandlingene har kjørt seg fullstendig i vranglås etter at Underhuset i det britiske parlamentet i januar stemte ned utmeldingsavtalen, en avtale May forhandlet fram med EU i fjor.

Men pressen var nesten like interessert i hvordan May ville reagere på den kontroversielle uttalelsen til EU-president Donald Tusk. Tusk skapte overskrifter verden rundt dagen i forveien da han sa at det må finnes en «spesiell plass i helvete» for dem som kjempet fram brexit uten å ha noen plan klar for hvordan utmeldingen skal gjennomføres på en forsvarlig måte.

May sier ifølge Sky News at hun har tatt opp uttalelsen med Tusk og forklart ham at ordvalget skapte «utstrakt forferdelse» og gjorde jobben med å ro brexit i havn enda vanskeligere.

Tusk er tydelig på at dagens møte ikke førte frem – «ikke noe gjennombrudd i sikte», skriver han på Twitter.

Grensetrøbbel på Irland

Storbritannia skal forlate EU den 29. mars, en tidsfrist May så langt har vært krystallklar på at hun akter å rekke.

– Vi har hatt robuste diskusjoner, men de har vært konstruktive. Jeg ser og hører et ønske fra ledere om å jobbe sammen for å forsikre at Storbritannia forlater EU med en avtale, sier May.

Men realiteten er at den britiske statsministeren står bom fast. I egne rekker kreves endringer rundt avtalen for grensen mellom Irland og Nord-Irland, der britene ønsker en myk grenseovergang uten toll, slik som i dag.

les også Historisk nederlag

Det britiske kravet om en såkalt «backstop» er vanskelig. Så lenge britene står på å forlate unionen, blir irskegrensen EUs yttergrense. May får kritikk for at hun ikke har gjort nok for å kjempe gjennom kravet om at grensen mellom Irland og Nord-Irland får en spesiell status.

Men EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker rikket seg ikke en millimeter da han tok imot May, melder NTB. Juncker har gjentatt overfor May at EU ikke kommer til å gjenåpne forhandlingene om selve utmeldingsavtalen.

Uenige om forhandlingene

Juncker har åpnet for å forhandle om endringer i en tilhørende politisk erklæring som EU og Storbritannia har forhandlet fram om rammene for hvordan det fremtidige forholdet skal se ut.

Den politiske erklæringen er ikke juridisk bindende på samme måte som avtaleteksten. Terskelen er derfor lavere for å gjøre endringer i den.

May, derimot, ønsker endringer i selve avtaleteksten. Kravet er at EU må gå med på å skrive om utmeldingsavtalens kontroversielle ordninger for irskegrensen, som May ser på som hovedgrunnen til motstanden mot avtalen i Underhuset.

«Diskusjonen var robust, men konstruktiv», fastslås det i uttalelsen etter møtet mellom May og Juncker. De ble enige om å fortsette samtalene, og det er nå ventet at teamene deres vil møtes på mandag for å diskutere videre.