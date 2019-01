PRESIDENT: Donald Trump styrer landet som snart i fem uker har vært i delvis «shutdown». Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Amerikansk ekspert om «shutdown»: USA fremstår som fullstendig idioter

UTENRIKS 2019-01-24T15:34:41Z

I dag skal Senatet i USA stemme over to ulike forslag for å få slutt på den delvise nedstengningen av statsapparatet. Begge er ventet å feile.

Publisert: 24.01.19 16:34

– Jeg ser simpelthen ikke at mange nok fra noen av partiene vil gå over til den andre siden slik at man når 60 stemmer, slik nødvendig er, sier professor i politikk ved George Washington University i USAs hovedstad Gary Nordlinger til VG.

Senatet består av 100 representanter. Selv Republikanerne, som har flertall med sine 53, trenger altså at syv fra det andre partiet støtter deres forslag.

I Republikanernes forslag, som vil føre til en umiddelbar slutt på nedstengningen, er det satt av penger til mur mellom USA og Mexico.

Det andre forslaget, fra Demokratene, dreier seg simpelthen om å forlenge bevilgningene til alle etater og institusjoner som har vært stengt siden før jul, fram til 8. februar, for å gi partene mer tid på å forhandle om budsjettet og grensesikkerhet.

Krever 5,7 milliarder dollar til mur

Årsaken til at det amerikanerne kaller en «shutdown» har oppstått, er at president Donald Trump ikke vil godta et statsbudsjett før det inneholder 5,7 milliarder dollar, eller rundt 49 milliarder kroner til grensemuren hans.

Konsekvensen er at siden 22. desember har rundt en fjerdedel av det amerikanske statsapparatet vært satt ut av spill. 800.000 statlig ansatte har i denne perioden ikke fått utbetalt lønn, det til tross for at mange av dem, for eksempel ansatte i sikkerhetskontrollene på flyplasser, er tvunget til å møte på jobb.

Nordlinger sier til VG han ikke er overrasket over at nordmenn synes det er rart at noe slikt i det hele tatt kan skje, og mener at det hele setter hjemlandet hans i et svært dårlig lys i resten av verden.

– USA fremstår som fullstendig idioter. Det som skjer nå, gir land som Kina og Russland muligheten til å si «hvorfor vil noen ha et så tåpelig og kaotisk styresystem som det vi ser i USA og Storbritannia akkurat nå. Vi gir vårt folk fornuftige og stabile myndigheter».

Nasjonal krise

Nordlinger mener nedstengningen har blitt en kamp mellom velgerbasene til Trump og lederen av Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi. En kamp ingen av dem ser ut til å være villig til å gi seg på.

– Trump har både gjennom valgkampen og etter innsettelsen stått hardt på at han ønsker grensemuren. Han kan ikke risikere at kjernevelgerne beskylder ham for å gå tilbake på det nå. Pelosi ønsker ikke å skuffe sine knallharde anti-Trump-demokrater med å gi ham en seier på hans signatur-sak. I mellomtiden sitter vi andre her og hater denne formen for politikk, sier Nordlinger.

Han tror ikke Trump kommer til å være villig til å inngå noe kompromiss med Pelosi, som ikke vil gi penger til muren. Slik sett, sier han, kan nedstengningen i teorien komme til å vare veldig lenge. Han tror likevel på en løsning der Trump kan redde sin ære og si at han ikke bøyde av og aksepterte at det ikke blir noen mur.

– Jeg tror Trump kommer til å erklære at det er en nasjonal krise ved grensen, og på den måten få penger til muren. Han vil da avslutte nedstengningen, for så å hevde at han «vant» kampen mot Pelosi. Men en slik handling vil bli rettslig utfordret, og til slutt vil han tape i domstolene. Innen det skjer har landet for lengst gått videre fra denne shutdownen, mener Nordlinger, som også lanserer en annen mulig løsning:

– Demokratene gir ham litt av pengene han ønsker seg, og hevder at det ikke er noen mur, mens Trump vil si at det er en mur.