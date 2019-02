HJEMME FRA JOBB: Jamie Rodny under et intervju med VG hjemme i California tidligere denne måneden. Mandag er hun på plass igjen på jobb. Her sammen med hunden Rex Rodney. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trues med ny «shutdown»: – Trump terroriserer oss. Vi lever i frykt

UTENRIKS 2019-02-02T20:14:01Z

SCOTTSDALE, ARIZONA (VG) Donald Trump truer med en ny «shutdown» fra 15. februar hvis han ikke får penger til grensemuren mot Mexico. Det får Jamie Rodny til å rase.

Publisert: 02.02.19 21:14

– Trump terroriserer oss. Vi lever i frykt. Han er som en bølle i skolegården, sier Rodny til VG. Hun jobber som etterforsker for Departementet for boliger og byutvikling (HUD).

Etter at Rodny fortalte sin historie i VG 14. januar om at hun ikke hadde råd til å betale familiens lån eller barnehagen til sønnen Samuel, har hun blant annet vært invitert til Jimmy Kimmels TV-show og snakket under kvinnemarsjen i Washington D.C.

Hun er blitt en talskvinne for de 800 000 føderale arbeiderne som ikke fikk lønn under Trumps 35 dager lange nedstengning av deler av statsapparatet.

Sist fredag stoppet Trump den såkalte shutdownen, men han truet samtidig med at det blir en ny fra 15. februar hvis han ikke får penger til en grensebarriere mot Mexico .

– Jeg tror virkelig at han vil gjøre alvor av trusselen, sier Rodny, som mener at slike nedstengninger av statsapparatet burde være ulovlig.

VG-SPESIAL FRA HONDURAS, MEXICO og GUATEMALA

– Jeg mener det strider imot grunnloven at folk tvinges til å jobbe uten å få betalt, sier Rodny, som takket være gode venner og familie fikk samlet inn penger nok til å betale huslånet .

– Alle som hjalp oss er helter, sier Jamie Rodny.

– Mange mener at Trump nå bør få noe av det han ønsker, siden han tross alt avsluttet shutdownen?

– Jeg mener at han ikke bør få noe som helst. Det er som bøllen i skolegården som krever at han skal få halve lunsjboksen din. Hva ber han om neste dag hvis han får ja? Det blir bare verre. Demokratene må stå samlet imot Trump. Hvis du ser på alle meningsmålinger, er flertallet av amerikanerne imot muren. Det betyr ikke at vi er imot grensekontroll. Vi har bedre teknologi enn en altfor dyr mur, sier Rodny.

I forrige runde ba Trump om 5,7 milliarder til det han nå kaller grensebarrierer. Det er langt unna de 25 milliarder dollarene han hevdet at Mexico skulle betale for en mur langs den nesten 3000 kilometer lange grensen.

At Trump ga seg, fikk flere profilerte, konservative kommentatorer, som Ann Coulter og Lou Dobbs, til å frese mot presidenten, og slå fast at Nancy Pelosi og demokratene hadde innkassert en stor seier.

Men det er ikke Mary Ann Mendoza fra Arizona enig i. Hun er en av de såkalte «Angel»-familiene som Trump ofte snakker om.

Hennes sønn Brandon (32) ble drept av en udokumentert immigrant. Hun vil ha en mur mot Mexico.

– Jeg gir vår president full støtte. Hvis demokratene nekter å bruke dette vinduet på tre uker til å komme til forhandlingsbordet, og i stedet fornærme han og det amerikanske folket, så vet jeg at han vil håndtere saken, sier Mendoza til VG.

– Jeg stoler mer på en forretningsmann med en briljant historikk til å lede landet vårt enn majoriteten av politikerne som ikke har virkelighetsforståelse - og som heller bør tre av og dra hjem. Nancy Pelosi er en trussel mot alle amerikanere og dette landet, mener Mary Ann Mendoza.

Republikaneren Kevin McCarthy mener at demokratene er urimelige.

– Nå nekter de simpelthen fordi det er Trump som ber om penger. Presidenten er den eneste som har opptrådt rimelig i disse forhandlingene, sier han.