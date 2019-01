1 av 5 KREVER HANDLING: Belgiske studenter mener den voksne generasjonen ikke gjør nok for å ta vare på klimaet for de som kommer etter dem. YVES HERMAN / X00380

Tusenvis av belgiske elever i skolestreik for klimaet

UTENRIKS 2019-01-24T19:16:30Z

Den 16 år gamle svenske kimaaktivisten Greta Thunberg startet ukentlige skolestreiker for klimaet utenfor den svenske Riksdagen i september. Det har inspirert titusenvis av belgiske unge.

Det som begynte som en marsj med noen tusen ungdomsskoleelever i Brussel, vokste til en stor protest. Flere studenter droppet forelesninger på universitetet for å bli med, skriver nyhetsbyrået.

Omtrent 35.000 unge marsjerte gjennom gatene i Brussel torsdag ettermiddag for å kreve en bedre klimapolitikk, ifølge den belgiske avisen HLN.

– Dette er noe veldig viktig, og jeg er veldig glad for å være her med vennene mine for å redde planeten, sier 16-åringen Kate Merhy til AP.

Planlegger flere streiker

«Forandre systemet, ikke klimaet!», ropte elevene - og ifølge Brussel Times planlegger flere av dem å streike hver torsdag for å demonstrere, til de blir hørt.

Enda en belgisk klimamarsj, som også er for voksne, er planlagt til søndag. Det er ikke lenge siden den forrige store klimamarsjen i Belgia den 2. desember, der 65 000 mennesker marsjerte gjennom Brussels gater.

Ungdommene er en del av bevegelsen Youth for Climate, inspirert skolestreikene Greta Thunbergs startet i Sverige som 15-åring. Hun fikk stor oppmerksomhet fra svenske og internasjonale medier da hun i ukene før valget i Sverige i september startet ukentlige skolestreiker utenfor den svenske Riksdagen hver fredag, som inspirerte flere streiker blant elever i andre land.

– Dere stjeler fremtiden vår

Streiken spredte seg i ettertid til byer i flere andre land, under slagordet «Fridays for future».

I desember talte Thunberg under FNs klimatoppmøte i Polen, og videoklipp fra talen har blitt hyppig delt verden rundt.

– I år 2078 vil jeg feire min 75-årsdag. Om jeg får barn, vil de kanskje tilbringe dagen sammen med meg. Kanskje de vil spørre meg om dere. Kanskje de vil spørre om hvorfor dere ikke gjorde noe da det fortsatt var tid til å handle. Dere sier at dere elsker barna deres over alt annet. Likevel stjeler dere fremtiden deres foran øynene på dem, sa Thunberg til salen.











1 av 4 STREIKER: Skoleelevene marsjerer for klimaet. YVES HERMAN / X00380