IS ER SLÅTT: Erna Solberg er på sikkerhetskonferanse i München når nyheten kommer om at IS’ siste territorium i Syria er gjenerobret. Foto: ANDREAS GEBERT / Reuters

Solberg: Vil ikke nekte norske IS-krigere å komme hjem

MÜNCHEN (VG) Statsminister Erna Solberg sier at regjeringen ikke vil motsette seg at norske IS-krigere og deres barn kan få komme til Norge. Det skal dreie seg om et 30-talls norske borgere som trolig har overlevd krigen, og omlag like mange barn.

– Vi kan ikke sende inn norske diplomater og hente noen ut nå. Men om det blir en annen type løsning så må vi også ta ansvar for våre borgere på et tidspunkt, sier Solberg til VG i München.

Men hun presiserer at norske borgere som har reist til Syria og Irak som fremmedkrigere og sluttet seg til IS, vil bli straffeforfulgt når og om de kommer tilbake til Norge.

– Ta fremmedkrigerne hjem

Koalisjonen mot IS som USA leder, har bedt landene som deltar om å hente hjem de fremmedkrigerne som sitter i leirer i regionen, blant annet for å avlaste det humanitære behovet, men også for å hindre at de igjen starter en væpnet konflikt.

– Vi må ikke tro at vi har bekjempet IS selv om de ikke lenger har et territorium. Mange krigere har gått under jorden. Det er fortsatt en fare for terrorhandlinger fra IS, sier statsministeren.

Lørdag ettermiddag markerte både Solberg og NATO-sjef Jens Stoltenberg lettelse over at det siste territoriet som terrorbevegelsen IS har holdt i Syria, nå er gjenerobret av SDF.

Vil ikke hente noen

Observatørene i SOHR sier at de siste IS-jihadistene, mange av dem fremmedkrigere, har overgitt seg til SDF i løpet av de siste to dagene.

Solberg presiserer at Norge ikke vl gjøre som Frankrike, og sende folk som kan hente egne borgere hjem. Men hun sier at man må forberede seg på en ny fase hvor retur kan bli mer aktuelt.

– Regjeringen har et arbeid knyttet til dette nå, sier statsministeren til VG.

Forbereder mottak

– Vi forbereder oss hjemme på mottak, hvordan politiet skal håndtere det, og hvordan hjelpetjenestene kan være forberedt hvis det kan komme barn tilbake. Det kan noen som oppsøker norske ambassader, og det kan være fra leire som oppløses.

– Hva slags rettigheter har de i Norge?

– En norsk statsborger ar rett til å bo i Norge, Det er det ingen tvil om. Men man skal dømmes for handlinger man har gjort, sier Solberg.

Samtidig sier hun at det er viktig å forebygge radikalisering i fengslene, rundt de som blir dømt til fengselsstraff.