37 år gamle tyrkiske Gökmen Tanis er siktet for skytingen i Utrecht. Foto: Politiet i Nederland

Dette vet vi om den pågrepne 37-åringen

Ifølge flere nederlandske medier var flere svært bekymret over den psykiske helsen til 37 år gamle Gökmen Tanis.

Tre mennesker ble drept da en mann åpnet ild inne på trikken i den nederlandske byen mandag. Fem personer ble skadet, tre av dem alvorlig.

Gökmen Tanis (37) er pågrepet og siktet for drapene. Motivet for angrepet er ennå ikke kjent.

I tillegg er en 23 og 27 år gammel mann fra Utrecht pågrepet. Politiet undersøker tirsdag om de to var involvert i skyteepisoden. De sitter i varetekt, og politiet opplyser at de vil gjennomføre flere avhør av dem utover dagen.

Politiet opplyser tirsdag at de så langt ikke er kjent med at det er noen relasjon mellom den 37 år gamle hovedmistenkte og ofrene i saken.

Politiet skriver i en pressemelding at et brev funnet i en rød fluktbil underbygger terror som motiv. Samtidig utelukker de fortsatt ikke andre motiv.

Store politistyrker og antiterrorpoliti rykket ut til trikkestoppet ved 24.oktoberplass rundt klokken 10.45 mandag. Da hadde flere varslet om skyting inne på trikken klokken 10.45.

Øyenvitner fortalte om panikk og kaos etter hendelsen.

37-åringen ble pågrepet av politiet mandag kveld etter en flere timer lang politiaksjon.

UNDERSØKER: Politiet jobbet mandag kveld i leiligheten hvor 37-åringen ble pågrepet. Foto: Thomas Andreassen, VG

Involvert i flere saker

Ifølge flere nederlandske medier har Tanis vært involvert i en rekke straffesaker.

En av dem er en angivelig voldtekt i 2017. Tanis ble sist sluppet fri fra varetekt 1.mars i år. Tre dager senere møtte han til rettsmøte i voldtektssaken. Saken skulle etter planen gå for retten i juli, skriver blant andre Algemeen Dagblad.

I 2013 var han også involvert i en annen skyteepisode, der han angivelig åpnet ild mot tilfeldig forbipasserende utenfor en boligblokk, skriver AD.

Ifølge den nederlandske domstolen ble mannen frikjent for drapsforsøk etter skytingen i 2013. Han ble dømt til 150 dager i fengsel for ulovlig besittelse av våpen og tyveriforsøk, skriver de på sine nettsider.

Domstolen opplyser at Tanis også ble dømt til fire måneder i fengsel i mars. Innbruddet skjedde i oktober i fjor. Denne dommen er foreløpig ikke rettskraftig.

– Sønnen min må straffes

Ifølge Gökmen Tanis sin far, Mehmet Tanis som bor i byen Kayseri, har drapsmannen tidligere vært gift med en kusine i en kortvarig periode i 2007, før de ble separert. Ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu hadde Tanis lite kontakt med slektningene i hjemlandet de siste ti årene.

– Sønnen min må straffes, dersom han er skyldig i det han har gjort. Da jeg kjente ham var han ikke en slik person, sier faren til det tyrkiske nyhetsbyrået Demirören.

I tyrkiske medier meldes det at Tanis har vært i Tsjetsjenia for å kjempe som fremmedkriger, men det er kun anonyme kilder som er sitert på dette. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har uttalt at landets egne sikkerhetsmyndigheter skal undersøke Tanis sin bakgrunn.

– Noen sier dette er et familieoppgjør, andre beskriver det som terror. Vår egen etterretningstjeneste skal granske hva som er riktig, sier Erdogan.

– Røft område

VG har snakket med flere personer som bor i nabolaget til Tanis.

En av dem 27 år gamle Hafid Yasin som jobber som taxisjåfør. Han vet godt hvem gjerningsmannen er.

– Han bor tre blokker bortenfor meg. Jeg har sett ham gå forbi meg mange ganger. Kanaleieiland er et røft område hvor noen har problemer med narkotika og sosiale problemer. Andre jobber ikke, forteller Yasin.

I 2005 definerte nederlandske myndigheter bydelen som et «problematisk nabolag» som må prioriteres.

Avisen de Volkskrant har snakket med naboer av Gökmen Tanis som beskriver 37-åringen som «en småkriminell» med et narkotikaproblem. Men ifølge naboene er han ingen terrorist.

De mener motivet for udåden er å finne i personlige forhold. Men Justisdepartementet utelukker ikke terror som motiv.

– Jeg har vokst opp sammen med ham i Kanaleneiland, forteller en som bor i området til de Volkskrant.

– På et visst tidspunkt har han gått seg vill. Han dealet med kokain og heroin, slike ting, og var ofte i kontakt med politiet.