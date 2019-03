KAOS: Et stillbilde fra en video fra lokalkanalen WNBC-TV News 4 New York viser nødpersonale ta hånd om en sakdet passasjer fra Turkish Airlines-flyet. Foto: WNBC-TV News 4 New York via AP

Minst 32 skadet etter turbulens på fly til New York

Minst 32 personer ble skadet da et fly på vei fra Istanbul til New York fikk kraftig turbulens rett før landing. Ti av de skadede er innlagt på sykehus.

NTB

Publisert: 10.03.19 04:04







Én av passasjerene på Turkish Airlines-flyet brakk beinet. Andre fikk seg en smell i form av blåmerker og kutt, opplyser talsperson Steve Coleman i transportetaten for kontroll av infrastruktur i New York og New Jersey.

Flyet landet på John F. Kennedy-flyplassen i New York klokken 17.35 lokal tid lørdag. 45 minutter før landing fikk flyet kraftig turbulens.

Coleman sier at de fleste av passasjerene fikk behandling på flyplassen.

Ifølge NBC New York hadde boeing 777-flyet 326 passasjerer og 21 besetningsmedlemmer om bord. Turbulensen skal ha oppstått over New England i USA .

Transportetaten meldte først at minst 25 ble skadet og at fire ble sendt til sykehus. Antallet ble senere oppjustert.