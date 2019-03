STRØMBRUDD: En pasient ved Miguel Perez Carreno-sykehuset i Caracas fredag. Foto: MATIAS DELACROIX / AFP

15 pasienter skal ha omkommet som følge av strømbruddet i Venezuela

15 dialysepasienter har dødd som følge av strømbruddet i Venezuela, ifølge helseorganisasjonen Codevida. Store deler av landet har vært i svart siden torsdag.

NTB

VG

Publisert: 10.03.19 01:42







– Mellom i går og i dag var det 15 dødsfall på grunn av mangel på dialyse, sier direktør Francisco Valencia i den ikke-statlige organisasjonen Codevida i en uttalelse lørdag.

Pasientene skal ha hatt en nyresykdom som gjorde at de var avhengig av dialyse (blodrensing) for å kunne overleve.

Ifølge organisasjonen er det mer enn 10.200 personer i landet som er avhengig av dialyse og som står i fare for å ikke få behandlingen de trenger.

MØRKT: Hovedstaden Caracas uten strøm lørdag-. Foto: MATIAS DELACROIX / AFP

Lørdag var deler av landet forsynt med strøm igjen etter å ha vært uten i to døgn, men fortsatt er et ukjent antall institusjoner og husstander strømløse. Sykehus er blant de institusjonene som har vært rammet av strømbruddet. T-banen er også stengt. Regjeringen i Venezuela kaller det «sabotasje».

Ifølge landets president Nicolás Maduro hadde 70 prosent av landet strømmen tilbake lørdag, men han hevder at en av strømgeneratoren skal ha blitt utsatt for et cyberangrep midt på dagen. Det skal ha ført til at det forverret arbeidet de hadde gjort, ifølge presidenten.

Natt til lørdag norsk tid skrev Manduro i en Twitter-melding at dette er en «elektrisk krig styrt av amerikansk imperialisme mot vårt folk».

Bloomberg skriver at strømbruddet rammet over 10 delstater og i praksis lammet store deler av landet. Informasjonsminister Jorge Rodriguez sa da at de ventet at strømmen vil være tilbake i løpet av noen timer.