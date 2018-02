PROVISORISK HJELP: Sårede etter luftangrepet mot Øst-Ghouta mottar behandling på et provisorisk sykehus i byen Kafr Batna. Foto: AMER ALMOHIBANY, AFP

207 drepte på fire dager: Blodbadet tiltar i styrke

Publisert: 08.02.18 19:39

Syrias president Bashar al-Assad strammer grepet om Øst-Ghouta, det siste opprørskontrollerte området rundt hovedstaden Damaskus.

Torsdag ble minst 58 sivile drept – i alt 207 sivile er drept de siste fire dagene.

Minst 361 personer, blant andre 75 barn, er blitt drept de siste 45 dagene i Øst-Ghouta, ifølge den London-baserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– Det er et godt stykke unna antall drepte i Aleppo, men om luftangrepene fortsetter med samme styrke, kommer det til å bli virkelig ille, mener Knut S. Vikør, professor i Midtøsten -historie ved Universitetet i Bergen.

Nå kommer det meldinger om at hjelpearbeiderne ikke klarer å holde tritt med skadene etter luftangrepene mot Øst-Ghouta i Syria , melder NTB.

Forstadsområdet Øst-Ghouta utenfor Damaskus er kontrollert av opprørere og har vært beleiret av president Bashar al-Assads styrker siden 2013.

Det som nå skjer i Øst-Ghouta er ikke noe nytt i Syria, bemerker professoren.

– Vi har sett det samme tidligere i Aleppo og Homs, med utsulting, isolering og tungt bombardement av opprørere, inntil de til slutt gir opp og kapitulerer, fortsetter Vikør.

Angrepene fortsetter til tross for at FN har tryglet om en våpenhvile, slik at nødhjelp kan slippe inn til de sivile. Øst-Ghouta er, sammen med Idlib-provinsen, blant de siste opprørskontrollerte områdene i Syria.

De om lag 400.000 innbyggerne lider under alvorlig mangel på mat og medisiner, og området blir så å si daglig utsatt for luftangrep. Området består av flere byer, blant andre Hammuriyeh, Beit Sawa, Jobar, Irbin, Douma og Ain Terma.

Noen få kilometer unna, i sentrale Damaskus, lever folk forholdsvis vanlige liv.

– Du så det samme i Aleppo og andre byer, hvor enkelte bydeler ble isolert og bombet flate, mens andre bydeler nesten var uskadet, opplyser Vikør.

FNs granskingskommisjon for Syria varslet tirsdag at det er kommet flere meldinger om at klorgassbomber er blitt sluppet over Saraqeb i Idlib og Douma i Øst-Ghouta.

Kommisjonens leder Paulo Pinheiro beskriver det syriske regimets beleiring og bombeangrep på Øst-Ghouta som «internasjonale forbrytelser».

– Angrepene er et brudd på våpenhvilen som USA og Russland forhandlet fram for det sørlige Syria i fjor sommer, konstaterer Vikør.

Professoren tror ikke på noen snarlig løsning.

– Øst-Ghouta har holdt ut ganske lenge. Dette er et område med mange ulike grupperinger, både religiøst og politisk. Noe som selvfølgelig kompliserer forsøk på å finne eventuelle løsninger, tilføyer Midtøsten-eksperten.

Beleiringen og isolasjonen av Øst-Ghouta har vart siden november.

I motsetning til i Idlib-regionen, som folk ennå kan flykte til, lar ikke regimet til Assad noen komme ut eller inn av Øst-Ghouta.

– Det er meget vanskelig å få inn mat, medisiner og andre nødvendige forsyninger. Det bidrar til å gjøre situasjonen ekstra dramatisk. Dessuten har Assad ingen grunn til å gi seg. Han er i ferd med å vinne, ta styringen og knuse opprørerne, som han lovet, fastslår Knut S. Vikør.

Ifølge NTB krevde USA torsdag at det syriske regimet og russiske styrker stanser luftangrepet og angivelig bruk av kjemiske våpen mot sivilbefolkningen i Øst-Ghouta.

USA stiller seg dermed bak FNs bønn om våpenhvile og krever at Russland tøyler Assad-regimet.

– Disse angrepene må stanse øyeblikkelig, sier talskvinne Heather Nauert i utenriksdepartementet.