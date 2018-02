FORSVARER: Sven Mary (t.v) og Romain Delcoigne er advokater for Abdeslam. Her fra retten i Brussel torsdag. Foto: Francois Lenoir, REUTERS

Terrorsiktedes forsvarer: - Var ikke ment å skremme

BRUSSEL ( VG) Da Salah Abdeslam skjøt på Brussel-politiet, var det av ren refleks og kan ikke regnes som terrorisme, sier hans forsvarer.

Den 28 år gamle Salah Abdeslam er tiltalt for drapsforsøk på flere politimenn i forbindelse med pågripelsen av ham i Belgia i mars 2016.

På det tidspunktet hadde Abdeslam i fire måneder vært Europas mest ettersøkte, etter det grusomme terrorangrepet i Paris i november året før. Paris-terroren tok livet av 130 mennesker.

28-åringens forsvarer, Sven Mary, ba i retten i Brussel om at Abdeslam og hans medtiltaltes skuddveksling med belgisk politi må behandles som en impulshandling, og ikke en terrorhandling.

– De er fortsatt antatt uskyldige for angrepene i Paris og Brussel.( …)I skuddvekslingen tror jeg ikke de hadde en intensjon om terror. Det var ikke ment å skremme befolkningen, slik som et konvensjonelt angrep. For Salah Abdeslam var det et spørsmål om å rømme, forklarte Mary, mens flere av de terrorrammede fra Brussel og Paris hørte på i rettssalen.

Fakta SALAH ABDESLAM (28) * Født 15. september 1989 i Brussel. Fransk statsborger og av marokkansk herkomst. * Eneste overlevende av åtte antatte gjerningsmenn fra Paris-angrepene 13. november 2015, da til sammen 130 personer ble drept. * Fire måneder etter Paris-terroren ble Abdeslam pågrepet i en leilighet i Brussel. * Flere av de antatte gjerningspersonene bak Brussel-terroren i 2016 hadde bånd til Abdeslam, og belgisk sikkerhetstjeneste mener at han kan ha planlagt å delta i terroraksjonen. * Abdeslam ble utlevert til Frankrike i april 2016 der han har sittet i varetekt siden. (Kilde: NTB)

Filosofisk forsvar

Abdeslam møtte ikke opp i sin egen rettssak torsdag, dermed forløp den uten han. Den terrorsiktede mannen vakte oppsikt tidligere i uken da han nektet å svare på spørsmål fra aktoratet, og heller ikke ville reise seg for retten .

På rettssakens siste dag la hans forsvarer Sven Mary frem en teori om at Abdeslam følger et filosofisk ideal, nærmere bestemt den stoiske retningen. I stoisismen er idealet å være følelsesmessig upåvirket av valg man tar, slik at fornuften alene får styre, ifølge Standfords filosofileksikon.

– På en måte er Salah Abdeslam en stoiker: Han er taus, men aksepterer den skjebnen som er gitt han - den skjebnen Allah vil han skal ha, prosederte Sven Mary, og fremkalte latter i rettssalens tilstøtende presserom.

– Salah er en opportunist

Torsdag markerer siste dag i rettssaken mot Abdeslam og hans medtiltalte, den tunisiske 24-åringen Sofiane Ayari. Dommen ventes først om noen uker.

De sårede politimennenes advokater var krystallklare i sin vurdering av de to siktede mennene foran dommeren i justispalasset i Brussel.

– De er muslimer når det passer dem. De er terrorister når det passer dem. Den ene svarer ikke, den andre gjør narr av vårt rettsystem, alt dette mens de viser til våre lover for å forbeholde seg retten til å ikke svare. Salah er en opportunist, sa advokat Tom Bauwens foran retten i Brussel.

Abdeslam har siden pågripelsen sittet i varetekt i et høysikkerhetsfengsel i Frankrike, i påvente av at rettssaken etter Paris-terrorangrepet skal begynne. Den er ikke ventet før i 2019.