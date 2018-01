Jens Stoltenberg og Angelina Jolie samarbeider for å bekjempe «den mørkeste formen for forbrytelse»

Synne Sanderud

NTB

Publisert: 31.01.18 13:50

NATOs generalsekretær møtte Jolie for å drøfte hva som kan gjøres for å hindre seksualisert vold mot kvinner i konfliktområder.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg tok onsdag formiddag imot den kjente skuespilleren og FN-utsesending Angelina Jolie ved NATOs hovedkvarter i Brussel.

Stoltenberg og Jolie har lansert et nytt samarbeid for å bekjempe seksualisert vold mot kvinner i konfliktområder.

– Det er en glede å ønske Angelina Jolie, spesialutsending for FNs høykommissær, velkommen til NATO, sa Jens Stoltenberg

På Twitter skriver Stoltenberg følgende om samarbeidet:

«Sammen må vi kaste lys over seksualisert vold i konflikter, den mørkeste formen for forbrytelse».

Videre berømmer han Angelinas sterke stemme og lederskap i kampen for å forhindre seksualisert vold mot kvinner i konfliktområder.

– Nato er en millitær allianse, som også skal være en beskyttelse for kvinners rettigheter gjennom FN-pakten, legger Stoltenberg til.

Stoltenberg har i dag, sammen med Jolie diskutert hva som kan gjøres for å forhindre seksualisert vold mot kvinner i konfliktområder.

De har blitt enige om å jobbe sammen om tre punkter:

Trening

monitoring og rapportering

Bevissthet

Beskytte kvinner

– Dette er en historisk urettferdighet og et kritisk problem for internasjonal fred og sikkerhet, sa Angelina Jolie.

I desember skrev Jolie og Stoltenberg en kronikk sammen om hva NATO kan gjøre for å beskytte kvinner.

Jolie forteller under pressekonferansen at hun er veldig takknemlig for generalsekretæren og hans lederskap, og er beæret for at hun får jobbe med han i månedene og årene som kommer, sier Jolie.

– Å beskytte kvinners rettigheter er ikke kun det rette å gjøre, men også det smarte, sa Stoltenberg.

– Jeg ser frem til å jobbe med deg og gjøre ord om til handling, avsluttet Stoltenberg under onsdagens pressekonferanse.