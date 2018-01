I KONFLIKT: FBI-direktør Christopher Wray er ifølge Washington Post svært bekymret over at det omstridte notatet skal se offentlighetens lys. Donald Trump skal på sin side ha gitt grønt lys. Foto: Jonathan Ernst / X90178

FBI går ut offentlig for å stoppe omstridt skriv

Publisert: 31.01.18 21:48

Et kontroversielt notat legger frem påstander om uregelmessig bruk av avlytting i FBIs gransking av russisk innblanding under valgkampen. Nå går FBI ut med en offisiell advarsel mot å gjøre notatet offentlig.

Notatet, som er skrevet av staben til republikaner Devin Nunes, skal inneholde beskyldninger om at FBI har opptrådt kritikkverdig i forbindelse med bruk av avlytting under etterforskningen av Russlands rolle under valgkampen. Nunes er leder av etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Det er svært uvanlig å se Det hvite hus og FBI strides i all offentlighet om nasjonale sikkerhetsspørsmål, men onsdag gikk et «svært bekymret» FBI ut med en offisiell uttalelse om notatet.

– FBI fikk begrensede muligheter til å se gjennom notatet dagen før komiteen stemte for å frigi det. Vi er svært bekymret for at fakta utelates, noe som har stor betydning for hvor presist notatet er, står det i uttalelsen, som er gjengitt av Washington Post .

Kan slippes i løpet av uken

Frigivelse av notatet ble allerede mandag stemt igjennom av et republikansk flertall i etterretningskomiteen i Representantenes hus. Donald Trump må innen fredag bestemme seg for om dette skal gjennomføres, men skal ha uttalt at han «med 100 prosent sikkerhet» vil slippe dokumentet, ifølge en samtale fanget opp av TV-kameraer i kongressen, skriver Washington Post .

Flere kritikere på demokratisk side påstår at notatet er et politisk motivert forsøk på å diskreditere etterforskningen av Russlands rolle i valgkampen i 2016. Videre påstås det at sentrale fakta er utelatt i notatet med hensikt å skape en villedende narrativ, skriver New York Times .

Topper i justisdepartementet advarte

Ifølge Washington Post var både FBI-direktør Christopher Wray og visejustisminister Rod J. Rosenstein i møte med stabssjef John F. Kelly i Det hvite hus på mandag, i forsøk på å stoppe notatet.

Rosenstein, som har tilsynsansvar med granskingen av russisk innblanding i valgkampen, skal ha sagt at justisdepartementet ikke er overbevist om at notatet gir en presis beskrivelse av FBIs arbeidsmetoder i granskingen. Videre skal han ha sagt at å slippe notatet kan skape en «farlig presedens om offentliggjøring av hemmeligstemplet informasjon», har kilder uttalt til Washington Post .

I tillegg skal flere anonyme kilder i justisdepartementet ha gått til stabssjef Kelly for å stoppe offentliggjøringen, skriver Washington Post. Justisminister Jeff Sessions var ikke til stede på møtet, melder avisen. Sessions har meldt seg inhabil i Russland-etterforskningen, som så langt har ført til siktelse mot fire personer tilknyttet Trumps valgkamp.

Trump vil slippe notatet

Før notatet eventuelt frigis skal det først gjennom en juridisk og sikkerhetsmessig sjekk. Denne er ventet å ta flere dager.

En anonym kilde sier til Washington Post at presidenten ser notatet som et mulig påskudd for å kvitte seg med Rosenstein. Republikaneren som har skrevet notatet er også en nær politisk alliert av Trump.

Ingen fra hverken Det hvite hus eller justisdepartementet har kommentert disse påstandene.

Sentral etterforsker ble finansiert av demokratene

Det omstridte notatet skal omtale en begjæring om telefonavlytting av Carter Page, tidligere utenrikspolitisk rådgiver i Donald Trumps valgkampstab, viser en oversikt fra New York Times .

Page ble etterforsket etter mistanke om at han opptrådte som russisk agent. Den sentrale påstanden i notatet er at overvåkningen av Page ikke skal ha vært lovlig berettiget. Rettsordren for overvåkningen skal ha vært på grunnlag av etterforskningen til den britiske etterretningsagenten Christopher Steele, men det skal imidlertid ikke ha vært gjort klart for overvåkningsdomstolen at Steele jobbet på oppdrag for Demokratene og Hillary Clintons valgkampstab, skriver avisen.