DØDELIG: Soppskyen etter atombombingen av den japanske byen Hiroshima. Det eksakte dødstallet er ikke kjent, men det anslås at omkring 160.000 døde i perioden fra bomben ble sluppet 6. august 1945 og fram til årsskiftet. Foto: Arkivfoto: NTB scanpix

Pentagon vil utvikle nye, taktiske atomvåpen

NTB

Publisert: 03.02.18 00:02

Det amerikanske forsvaret vil fornye atomarsenalet og utvikle nye, mindre kraftige atomvåpen. Tiltaket er ifølge Pentagon et svar på Russlands våpenutvikling.

Pentagons nye atomvåpenpolitikk under president Donald Trump beskrives i det såkalte Nuclear Posture Review. Det er første gang siden 2010 at USA har lagt fram sin vurdering av det kjernefysiske trusselbildet i de kommende tiårene.

I dokumentet omtales trusselen fra både Nord-Korea , Iran og Kina, men det fokuserer i hovedsak på Russland.

– Dette er et svar på Russlands utvidelse av sin kapasitet og deres strategi og doktrine, skriver forsvarsminister Jim Mattis i forordet på det 75 sider lange dokumentet.

Gjenoppliver program fra den kalde krigen

Ett av svarene fra amerikansk hold er å oppdatere atomvåpenprogrammet, blant annet ved å modifisere «et mindre antall» langdistanseraketter slik at de kan bære mindre atomstridshoder. Dette er ballistiske missiler som skytes ut fra atomubåter. Statssekretær John Rood i forsvarsdepartementet vil ikke si noe om hvor mye dette vil koste eller når det skal skje, men sier oppdateringen delvis skal tas inn i budsjettet allerede til neste år.

På sikt ønsker Trump-administrasjonen å utvikle krysserraketter som kan utstyres med atomstridshoder og kan skytes opp til havs. USA hadde et slikt program under den kalde krigen, men det ble avviklet av Barack Obama i 2011.

– Uakseptabelt store konsekvenser

Mens mye av det som er beskrevet i dokumentet er en videreføring av Obamas atomvåpenpolitikk, bryter Trump-administrasjonen med forgjengerens linje om å redusere de kjernefysiske våpnenes rolle i forsvarspolitikken. I likhet med Obama sier også Trump at han kun vil bruke atomvåpen under «ekstreme omstendigheter», men det er fortsatt noe vagt hva det faktisk betyr.

Trump ser samtidig en større rolle for atomvåpen som avskrekkende maktmiddel, noe som vises i planene vis-à-vis Russland i Europa.

Administrasjonen påpeker at Russlands politikk og handlinger gir stort rom for misforståelser som kan føre til en ukontrollert eskalering. Det pekes særlig på en russisk doktrine omtalt som å «trappe opp for å trappe ned», der Russland bruker trusselen om å bruke atomvåpen i begrenset skala i en konvensjonell væpnet konflikt Europa, i håp om at trusselen skal få NATO og USA til å holde seg unna.

– Uttalelser fra russisk side nylig om denne doktrinen ser ut til å senke terskelen for at Moskva kan komme til å bruke atomvåpen først, står det i dokumentet. Russland må i så fall overbevises om at det kan få «uakseptabelt store konsekvenser» for landet.

Signal til Asia

I rapporten gjentas også uttalelsen om at et nordkoreansk atomangrep mot USA vil føre til «slutten for det regimet».

Kina trekkes fram som en mulig kjernefysisk rival, og rapporten påpeker at det amerikanske atomvåpenarsenalet er skreddersydd for «å unngå at Beijing feilaktig konkluderer» med at de kan få et overtak ved å bruke atomvåpen i Asia eller at «noen som helst bruk av atomvåpen, uansett hvor begrenset, er akseptabel».