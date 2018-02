DESPERATE TEKSTMELDINGER: Hannah Carbocci (17) sendte meldinger til søsteren Kaitlin Carbocci mens skoleskytingen. pågikk: «Jeg tuller ikke Ring 911. Ring mamma og pappa», skrev hun til søsteren. Foto: PRIVAT

Søstrenes skrekksamtale fra innsiden av skolen

Publisert: 15.02.18 23:30

UTENRIKS 2018-02-15T22:30:06Z

PARKLAND (VG) Fra innsiden av skolen hvor massedrapsmannen gikk rundt og henrettet elever, sendte Hannah (17) de desperate meldingene til sin storesøster Kaitlin (19).

«Jeg er så redd, Kaitlin. Fortell dem at jeg elsker dem så høyt», skrev Hannah til storesøsteren.

Hun ville at hun Kaitlin skulle fortelle til foreldrene hvor mye hun satte pris på dem, i tilfelle hun også ble et av ofrene til Nikolas Cruz (19).

Cruz, en tidligere student ved skolen, er siktet for å ha drept 17 skoleelever. Han beskrives som «våpengal» og «utstøtt» av tidligere medstudenter.

VG gjengir meldingene med tillatelse fra søstrene.

Hannah gjemte seg under lærerens skrivebord mens hun sendte de fortvilte beskjedene til søsteren.

«Jeg tuller ikke. Ring 911. Ring mamma og pappa. Jeg er så redd, jeg kan ikke ringe nå, jeg elsker deg», skriver 17-åringen.

«Er politiet der, hva skjer, Hannah send meg en tekstmelding», repliserer Kaitlin.

«Jeg vet ikke hvorfor det er stille. Jeg vet ikke om politiet er her», skriver Hannah tilbake.

Hannah skriver flere ganger at hun er redd. Hun forteller også storesøsteren at en jente i klassen er blitt skutt, men at hun ikke vet om hun er i live.

«Jeg vet bare at hun ble truffet», står det.











«Pappa er på vei til skolen. Du kommer til å klare deg», skriver Kaitlin til lillesøsteren mens dramaet foregår inne på Marjory Stoneman Douglas High School.

«Jeg hører politiet ute i gangen», skriver Hannah på et tidspunkt.

Senere forteller hun søsteren at hun omsider er gjenforent med pappaen og at de er på vei hjem.

Til VG forteller Kaitlin Carbocci om den fryktelige samtalen. På et tidspunkt må hun også fortelle lillesøsteren at de ikke får tak i moren deres på telefon.

Kaitlin fryktet at søsteren skulle dø.

– Hannah og jeg er veldig nære. Vi gjør alt du kan tenke deg sammen, og vi forteller hverandre alt mulig. Da vi møttes igjen, ga vi hverandre verdens lengste klem og vi klarte ikke å stoppe å gråte, sier Kaitlin Carbocci.

– Jeg er så takknemlig for at hun lever. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten henne, forteller Kaitlin, som var ferdig som student ved skolen i juni 2017.

– Jeg vil bare si at vi ber for alle de som er rammet, både ofre og familier, sier Kaitlin Carbocci.

Det er fortsatt en uvirkelig stemning i normalt idylliske Parkland etter tragedien torsdag.

Fredag kveld amerikansk tid er det planlagt en rekke minneseremonier i området som er fullt av eksklusive boligkomplekser og private golfklubber.

Ved parken Pine Trails skal det 18.00 amerikansk tid være en stor minneseremoni hvor det er ventet at flere av studentene og deres familier vil komme. Helikoptre flyr over parken og en rekke politifolk er på plass.

Det er også flere hundretalls journalister på stedet for å dekke det som er den mest alvorlige hendelsen på en videregående skole i amerikansk historie.

Imens raser selvsagt diskusjonen i USA om våpenlovene, slik de alltid gjør etter skolemassakrer.

Det hvite hus melder at president Donald Trump legger planer for å besøke Parkland for å vise sin støtte til ofrene.