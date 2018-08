Nyhetsbyrå: Elleve døde i italiensk brokollaps

Ifølge nyhetsbyrået ANSA bekrefter innenriksdepartementet at minst elleve personer mistet livet da broen kollapset.

I tillegg skal minst fem personer være alvorlig skadet. Det var ved 12-tiden tirsdag at en 200 meter lang seksjon av den opphøyde motorveien utenfor havnebyen Genova kollapset.

Morandi-broen er en del av en firefelts motorvei, og både personbiler og lastebiler dundret i bakken sammen med tonnevis av betong og armeringsjern.

Videoer og bilder fra stedet viser store ødeleggelser, og redningsmannskaper jobber nå på spreng med å finne og hente ut folk fra steinmassene.





















Det kommer ulike meldinger om antall døde, men nyhetsbyrået ANSA siterer innenriksdepartementet på at minst elleve har mistet livet. Tidligere har ambulansetjenesten meldt om «flere døde», mens Reuters siterer politikilder på at minst ti personer er døde.

De første TV-bildene viser at flere titalls meter motorvei mangler fra viadukten.

Et øyenvitne forteller til den private fjernsynskanalen Sky TG24 at han så «minst åtte, ni biler knust under steinmassene». ANSA melder om minst ti forvridde kjøretøyer, mens AP skriver at omtrent 20 kjøretøy er involvert.

NTB melder at ulykken skjedde i kraftig regn. Ifølge myndighetene skyldes sammenbruddet trolig en konstruksjonsfeil.

Samferdselsminister Danilo Toninelli sier på Twitter at han med stor bekymring følger det som ser ut som en forferdelig tragedie.

Broen er i nærheten av havnebyen Genova som ligger ved Middelhavet nordvest i Italia .

Motorvei A10, også kjent som Fiori Autostrada eller AutoFiori («fiori» betyr blomst på italiensk), går fra Genova til den franske grensen.