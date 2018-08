VALGSKANDALE: Politiet arresterer en student under en demonstrasjon i Seoul 15. august, 2013. Demonstrantene anklaget daværende president Park Geun-hye for å ha brukt den nasjonale etterretningstjenesten NIS til å påvirke valget året før. Foto: Reuters

Ny militær sikkerhetstjeneste i Sør-Korea etter flere politiske skandaler

Publisert: 09.08.18 14:25

UTENRIKS 2018-08-09T12:25:13Z

Sør-Korea lanserte mandag et team som skal bygge opp en ny militær etterretning- og sikkerhetstjeneste, da den gamle er oppløst etter flere politiske skandaler.

Avsløringen av hemmelige dokumenter i juli viser etterretningstjenesten Defence Security Command (DSC)s involvering i flere politiske skandaler. I forbindelse med dette har president Moon Jae-in oppløst den militære sikkerhetstjenesten, rapporterer The Korean Herald.

– For en omfattende og rask reform beordret president Moon opprettelsen av et nytt befal for å oppløse og reorganisere dagens DSC ved å tydelig separere det fra sin fortid, uttalte president Moons pressesekretær Yoon Young-chan på en pressekonferanse.

Fakta om Defense Security Command (DSC) Sørkoreansk militær sikkerhetstjeneste siden oktober 1977 til nå.

Består av 4,200 ansatte fra den koreanske hæren, marinen, flyvåpenet og marinekorpset i tillegg til departementsansatte.

Rolle som militærpoliti, militær etterretning, kontraetterretning og etterforskning.

Underordnet Forsvarsdepartementet.

Vært innblandet i flere politiske skandaler.

Oppløst i juli for reorganisering. Reformeringen begynte 6. august, og skal reorganiseres under navnet Military Security Support Command. (Kilde: GlobalSecurity.org)

Njord Wegge, seniorforsker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI, peker på at Sør-Korea er et relativt ungt demokrati.

– Selv for modne demokratier er det krevende å sikre full demokratisk kontroll for hemmelige tjenester. Det er derfor ikke helt unaturlig at også Sør-Korea kan oppleve utfordringer på dette feltet. I dette lyset er det også positivt at man får reformert tjenestene slik at man har «accountability» eller demokratisk kontroll med deres aktiviteter, sier sikkerhetsekspert Njord Wegge.

Planer om unntakstilstand

Sør-Koreas president Park Geun-hye ble avsatt etter store demonstrasjoner i 2017, og dømt til 24 års fengsel for maktmisbruk og korrupsjon, tidligere i år.

Forrige måned kom den sjokkerende avsløringen om at den militære sikkerhetstjenesten overveide å innføre unntakstilstand i landet under de fredfulle demonstrasjonene mot president Park i 2017. Hensikten skal ha vært å stoppe demonstrasjonene mot Park om hun ikke ble avsatt av grunnlovsdomstolen, melder The Korea Times.

Den koreanske avisen Hankyoreh viser til detaljerte planer om å sende inn blant annet 200 stridsvogner og 4,800 væpnede soldater til sentrum av hovedstaden Seoul der tusener av demonstranter befant seg.

De hemmelige dokumentene inneholdt også planer om arrestasjoner av parlamentsmedlemmer som motsatte seg ordrer, sensurering av tv-kanaler, aviser og sosiale medier, ifølge Hankyoreh.

Skal ha foreslått å «begrave» fergeulykken Sewol

Blant DSCs politiske skandaler, er det spesielt en hendelse som har opprørt Koreas befolkning, melder The Korea Times.

Skipet MV Sewol sank den 16. april i 2014 utenfor Sør-Koreas sørkyst. Ulykken sendte 304 mennesker i døden, hvorav de fleste var ungdommer på skoleutflukt.

De avslørte dokumentene viser at det maritime politiet hadde gjort en slapp jobb i redningsaksjonene, og at en viss mengde informasjon var manipulert for å unngå ansvar, skriver den koreanske avisen.

Det som får den militære etterretningstjenesten i trøbbel, ifølge Korea Times, er DSCs forslag om å la skipsvraket ligge på havbunnen, og ikke hente opp de døde og savnede kroppene. Dette skal ha vært et forsøk på å unngå ansvar og negative meningsmålinger, for både presidenten og DSC.

Det ble også funnet et dokument datert 14. mai 2014, skriver Korea Times, hvor Park rådes av DSC til å se «trist og gråtende» ut foran folket og pressen i forbindelse med fergeulykken, for å sanke positive meningsmålinger.

Fem dager senere gråt daværende president i en landsdekkende TV-sending.

8 av 10 koreanere vil vrake den militære etterretningstjenesten og opprette en ny, viser en undersøkelse fra 12. juli, opplyser The Korea Times.

Nedbemanning og reformering

Løytnantsgeneral Nam Young-sin ble nylig oppnevnt som leder av den nye militære etterretningstjenesten, og skal lede en arbeidsgruppe på 21 medlemme i forberedingen av den nye reformerte tjenesten. Det nye navnet til den militære etterretningstjenesten kan oversettes til «Befalet for militærsikkerhetsstøtte», rapporterer The Korean Herald.

Den forberedende arbeidsgruppen skal stå for reformeringen av fire enheter innen planlegging, administrasjon, HR og juridiske affærer.

Så langt har president Moon informert om at personalet skal kuttes med 30 prosent. Reduseringen vil føre til avsettelsen av tre generaler og 20 oberststillinger i etterretningstjenesten, melder The Korean Herald.