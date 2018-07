FARE FOR SPREDNING: Fredag er det mer enn 50 ulike skogbranner i Sverige. Slik har situasjonen vært i landet hele uken. Beredskapssjefen tror det kan ta flere uker før alt er slukket. Foto: Fredrik Persson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Kan ta flere uker å slukke skogbrannene i Sverige

Christina Cantero

NTB

Publisert: 20.07.18 11:36

Med mer enn 50 pågående skogbranner befinner Sverige seg i det som beskrives som den mest krevende redningsaksjonen i landets historie. Det er fortsatt stor fare for spredning.

– Vi har ikke kontroll og nye branner oppstår daglig. De største brannene får vi ikke slukket nå. Det kan ta flere uker, sier generaldirektør Dan Eliasson i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Sammen med statsminister Stefan Löfven deltok beredskapssjefen under fredagens pressekonferanse om den kritiske skogbrannsituasjonen i landet.

MSB-direktøren understreker alvorlighetsgraden av skogbrannkrisen, og at selv regnvær ikke vil være til hjelp i denne situasjonen.

– Brannene kan eskalere, selv med regn.

Svenske journalister presset statsministeren på spørsmålet om hvorvidt han har bedt om ytterligere hjelp fra Sveriges forsvar og andre europeiske land.

– Jeg begjærer så mye ressurser som er mulig å få, svarte Löfven.

Tidligere i pressekonferansen uttalte MSB-direktøren at Sverige ikke er dimensjonert for å takle såpass store og kompliserte branner som de har nå.

Den ekstreme skogbrannsituasjonen, med mer enn 50 ulike branner, strekker seg fra nord til sør i landet.

Seks europeiske land hjelper Sverige i den pågående skogbrannkrisen: Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Litauen og Italia.

Åtte norske helikoptre er på plass for å bistå under slukningsarbeidet, i tillegg til blant annet italienske og franske vannbombefly. Fra Tyskland er det ventet fem fly.

– Andre europeiske land har også tilbudt seg å hjelpe, sier MSB-direktøren.

– Fantastisk arbeid

Statsministeren og MSB-generaldirektøren har den siste uken reist rundt omkring i landet i forbindelse med skogbrannkrisen.

– Vi befinner oss i det som kanskje er den mest alvorlige og krevende redningsaksjonen som har skjedd i svensk historie, sier Eliasson i MSB og viser til at brannområdene nå er større enn skogbrannene i 2014.

Samtidig som Eliasson og statsministeren understreker alvoret i situasjonen, vil de begge rose de flere hundre personene som har deltatt i slukningsarbeidet. Daglig er rundt 500 personer i sving.

– Det gjøres et fantastisk arbeid.

Fare for spredning

I Hälsingland-kommunen Ljusdal forventer brannvesenet økt vindstyrke og stor fare for spredning, melder NTB.

– Vi har lyktes i holde brannen noenlunde i sjakk i løpet av natten, sier regional brannsjef Hans Nornholm i Hälsingland til Aftonbladet .

Brannen i Ljusdal er blitt betegnet som Sveriges mest kritiske, og Nornholm forventer økt vind og kraftig spredningsrisiko i løpet av dagen. Skogbrannen dekket torsdag formiddag et område på 85 kvadratkilometer, før flammene beveget seg over grensen til Härjedalen, ifølge NTB.

– Det er veldig urovekkende at den har spredd seg så fort, sa beredskapssjef Torbjörn Wannqvist til SVT Gävleborg torsdag.

Mange evakuert

Hälsingland er blant de hardest rammede områdene i Sverige.

Det samme gjelder Dalarna, Härjedalen og Jämtland. I Härjedalen er rundt 60 leiligheter evakuert, mens 40 er evakuert i Dalarna. Ifølge SVT har politiet også evakuert rundt 250 personer fra bygder i Jämtland og Hälsingland.

Fredag morgen var brannene i Gävleborg, Dalarna og Jämtland spredt ut over et område på 215 kvadratkilometer, noe som tilsvarer over halvparten av Mjøsas overflateareal.