VIL BLI GUVERNØR: Cynthia Nixon stiller som motkandidat mot den sittende guvernøren i New York.

Fra skuespiller til politiker: Dette vil Cynthia Nixon gjøre som guvernør

Publisert: 09.08.18 19:14

UTENRIKS 2018-08-09T17:14:58Z

Cynthia Nixon (52) ble verdenskjent som «Miranda» i suksesserien «Sex og Singelliv». Nå har hun skiftet beite, og stiller til valg som guvernør i New York og vil blant annet legalisere marihuana.

– Jeg gjør det er fordi jeg elsker New York, sa hun til Expressen tidligere i sommer.

Det var i mars den tidligere skuespilleren kunngjorde at hun ville inn i politikken og stiller til valg i delstaten. Nixon er nærmest et ikon i «det store eplet» etter rollen som Miranda Hoobes i «Sex og singelliv» som klistret millioner til skjermen fra 1998 til 2004.

52-åringen utfordrer den sittende guvernøren Andrew Cuomo om demokratenes nominasjon i guvernørvalget i høst, og valgkampen er i gang for fullt. Cuomo har vært guvernør siden 2011, og mange ser på den relativt uerfarne Nixon til å være modig som tar opp kampen mot veteranen.

– Handler ikke bare om å bekjempe Trump

Nixon beskriver motstandskraften som har vokst fram etter at Donald Trump vant presidentvalget som den største forandringer hun noensinne har opplevd i USA .

– Det handler ikke bare om å bekjempe Trumps agenda, men om og gi beskyttelse og støtte til New Yorks innbyggere, spesielt arbeiderklassen som har blitt ikke-eksisterende for vår guvernør. Cuomos viktigste jobb virker å være å redusere skatt for store selskaper og de rikeste, og bryte ned vår infrastruktur. New Yonkers fortjener bedre enn det, sier hun.

Hun kritiserer Coumo for å ikke være en «ekte» demokrat, og mener hun dermed er den eneste demokraten i valget. Nylige meningsmålinge r viser imidlertid at Coumo leder med 60 prosent, mens Nixon kun har 29 prosent.

Aktivist

Selv om det er første gang Nixon stiller til valg, har hun engasjert seg i politiske spørsmål i mange år. Hun er blant annet vært kjent for å kjempe for det offentlige utdanningssystemet. Alle hennes tre barn har gått på offentlige skoler, til tross for bankkontoen hennes tilsier at hun kunne sendt dem til byens beste privatskoler.

På Instagram har hun delt et bilde av seg selv da hun ble arrestert av politiet for 15 år siden. Hun demonstrerte mot kutt i budsjettet til offentlige skoler, og skriver at hun ble pågrepet sammen med elleve andre aktivister.

– Etter opptog, protester, sivil ulydighet, og endeløse møter med lovgivere den høsten, vinteren og våren, stoppet vi nesten 400 millioner dollar i budsjettkutt og vi har siden den gang kjempet for en utdanningsreform i New York, skriver hun videre.

Offentlige skole er fortsatt en av kjernesakene til Nixon i valgkampen. En av hennes andre kampsaker er homofiles rettigheter. Selv giftet hun seg med kona Christine i 2012, og hvis hun vinner valgkampen i høst blir hun New Yorks første homofile guvernør.

Vil legalisere marihuana

DETTE VIL NIXON GJØRE SOM GUVERNØR: Forbedre T-banesystemet i New York

Sørge for at det blir en delstat med 100 prosent fornybar energi innen 2050.

Legalisere marihuana for å redusere raseskiller i kriminalomsorgen

Få ned antallet unge svarte som havner i fengsel rett etter skolen

Innføre et program for leie av boliger, som gjør at flere får rett til rimelige leiligheter og minske antallet hjemløse

En av hennes hjertesaker som har fått mest oppmerksomhet i amerikanske medier er at hun vil legalisere marihuana. Hun mener det er nødvendig skritt mot å redusere raseskiller i kriminalomsorgen, skriver New York Times.

– Å arrestere folk for cannabis er i senter av den rasistiske krigen mot narkotika og vi må stoppe den, har Nixon uttalt under en Cannabis-parade tidligere i år ifølge New York Post.

Det har haglet kritikk mot 52-åringen etter at hun gikk ut med at dette vil bli en av hennes kampsaker – spesielt etter at hun har forklart at det skal være en «erstatning» for all den urettferdigheten afroamerikanere og latinamerikanere har vært overfor.

– Nå som cannabis er en eksploderende industri, må vi sørge for at de miljøene som har blitt mest skadet og ødelagt av marihuana-arrestasjoner har best mulighet i denne industrien. Vi må prioritere dem når det kommer til lisenser. Det er en form for erstatning, sa hun ifølge Forbes.

«Black Lives Matter» i New York krevde en unnskyldning fra Nixon, i og med at termen «erstatning» i slike sammenhenger oftest blir brukt om økonomiske fordeler til afroamerikanere som i generasjoner har stått overfor rasisme, slaveri og urettferdighet. De mener at å putte marihuana-butikker i deres nabolag ikke er en form for «erstatning».

Etter kritikken har Nixon sluttet å bruke termen, men holder fast ved at hun ønsker å legalisere rusmiddelet.