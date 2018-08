MANGE SKADDE: Rundt 1500 personer har blitt skadet i jordskjelvene på Lombok, ifølge indonesiske beredskapsmyndigheter. Foto: PRIVAT

Husløse etter jordskjelv: Mange av innbyggerne er traumatiserte

UTENRIKS 2018-08-25T16:20:06Z

Nær 400.000 personer er hjemløse etter mange kraftige jordskjelv på Lombok i sommer. – De forsøker så godt de kan å overleve, sier forloveden til en av de rammede.

Publisert: 25.08.18 18:20

Den indonesiske øya Lombok, som er et populært turistmål, har blitt hardt rammet av en rekke jordskjelv i sommer. Myndighetene opplyser fredag at til sammen 555 personer har mistet livet.

Skjelvene har også ført til store ødeleggelser, og så mange som 390.000 personer er blitt hjemløse, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Hendry Andika og familien, som bor på naboøya Sumbawa, er blant dem mangler et sted å bo. De mistet hjemmet sitt forrige søndag, da nye jordskjelv rammet Lombok.

Det kraftigste skjelvet hadde en styrke på 6,9.

– Vi satt inne i stua og snakket. Da jordskjelvet inntraff, sprang vi ut. Huset begynte å rase sammen, sier Andika til VG.

– Hører stemmer fra ruinene

Han bor sammen med moren, faren og søsterens tre barn. Da jordskjelvet inntraff, var også onkelen på besøk.

Da huset raste sammen ble onkelen sittende fast under en stein som hadde løsnet. Andika sprang derfor inn igjen i huset og fikk onkelen løs, forteller svenske Vicki Lidén.

Hun er forlovet med Andika, som var panikkslagen da han ringte og fortalte henne hva som hadde skjedd.

– Hele situasjonen er tragisk, sier Lidén, som bor i Torsby i Sverige.

Som følge av jordskjelvene har hele lokalsamfunn blitt jevnet med jorden. Langs ødelagte veier ligger det hauger med bygningsrester.

– Vi kan høre stemmer fra ruinene. Noen ganger blir det helt stille, og da blir vi redde, sier Andika.

Flesteparten av de 555 omkomne befant seg nord på Lombok, men mange mistet også livet på Sumbawa, ifølge myndighetene.

Frykter flere skjelv

På grunn av ødeleggelsene på huset, måtte Hendry og familien bo på en fotballbane etter søndagens jordskjelv. Fredag flyttet de seg til et område utenfor huset.

– Vi vet ikke hvor lenge vi må være her. Vi lever uten strøm, og har ikke nok mat eller vann, sier Andika.

Lidén sier det er tryggere å bo ute med tanke på nye jordskjelv.

– Mange av innbyggerne er traumatiserte. De forsøker så godt de kan å overleve alle skjelvene. Jeg videochattet med Hendry i går, og han så svært stresset og trøtt ut. Han er alltid på vakt, og sover derfor dårlig. Hvis det blåser kraftig, tror han automatisk at det er et nytt skjelv. Det er nok mange innbyggere som føler på den samme frykten, sier hun.

– Lå mennesker overalt

Søndagens jordskjelv er ett av mange denne sommeren. Den 5. august var Victoria Ødegård på utekino på Gili Trawangan sammen med kjæresten, da hele bakken begynte å riste.

– Vi klarte ikke å stå oppreist. Etter et halvt minutt stoppet det opp, og vi sprang mot hotellet. Mange gråt og det lå mange hardt skadde på bakken. Da vi kom frem til hotellet, kom det et kraftig etterskjelv. Det føltes ut som at bakken skulle sprekke opp, sier Ødegård, som bor i Asker.

I frykt for tsunami, gikk hun, kjæresten, turister og lokale opp på det høyeste punktet på øya. I løpet av natten var det en rekke etterskjelv.

– Folk skrek hver gang det ristet. Et barn på to måneder ved siden av oss sluttet å puste, sier hun.

Gili Trawangan er en av tre populære ferieøyer nær Lombok:

Evakuerte fra øya

På vei ned morgenen etter gikk Ødegård forbi flere omkomne. Vel nede så hun at åter fraktet personer over til Lombok.

– De eneste som fikk komme om bord var lokalbefolkningen. Vi forsøkte alt vi kunne for å komme oss bort fra øya, men til ingen nytte. Litt senere kom marinen, men heller ikke de hjalp oss med det første, sier hun.

Det var først etter det hadde blitt mørkt at skip begynte å frakte personer over til Bali, ifølge Ødegård.

– Folk var desperate og slo hverandre, og marinen truet med å ikke hente flere. Sent på kvelden kom vi heldigvis med et av tankskipene. Det var først da jeg oppdaget at jeg hadde et glasskår i venstrefoten, og at jeg hadde mistet følelsen i den ene siden. Det er ikke sikkert at følelsen kommer tilbake.

– Jeg er likevel veldig takknemlig for at vi overlevde, spesielt etter å ha sett så mange omkomne og hjemløse.

Samler inn penger

Lidén har brukt de siste ukene på å samle inn penger til jordskjelvrammede. I et innlegg på Facebook har hun lagt ut bilder som viser hva pengene har gått til, blant annet enkelt kjøkkenutstyr, mat og presenninger.

– Noe av pengene går direkte til hjelpeorganisasjoner, mens mesteparten overfører jeg til Hendry. Han vet hva innbyggerne behøver, så han handler inn og deler ut.