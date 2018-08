DØDE OG OVERLEVENDE: Mens mange av vennene til åtteåringen Mohammed Khaled Alsaady ble gravlagt, ligger han selv på sykehus. Han overlevde bussangrepet torsdag. Foto: AFP og PRIVAT

«Et drept barn lå i armene mine»: Slik overlevde gutten angrepet som drepte 29 barn

Publisert: 11.08.18 19:42

UTENRIKS 2018-08-11T17:42:10Z

Her forteller Mohammed (8) til VG om minuttene etter et bombefly fra Saudi-Arabia angrep bussen han og vennene satt i på vei til piknik.

Planene var lagt for flere uker siden og skolebarna gledet seg.

Når semesteret var ferdig skulle elevene på piknik. Åtteåringen Mohammed Khaled Alsaady og vennene møttes tidlig torsdag morgen. Videobilder som skal være filmet samme morgen viser den livlige stemningen på innsiden av bussen, som var full av barn.

Ved nitiden stoppet bussen ved markedet i landsbyen Dahyan i Saada-provinsen nord i den opprørskontrollerte delen av Jemen , for å kjøpe varer til pikniken.

Så smalt det.

Hvordan oppleves det for et barn å overleve et luftangrep, der titalls jevnaldrende venner ble drept?

Torsdagens angrep i Jemen, utført av koalisjonen ledet av Saudi-Arabia, drepte minst 29 barn . Det er et av enkeltangrepene i Jemen-krigen der flest barn er drept.

De siste dagene har VG vært i kontakt med vitner, familiemedlemmer og overlevende fra angrepet, for å kunne beskrive hva som skjedde før, under og etter angrepet som har fått oppmerksomhet verden over .

Detaljene rundt angrepet er avgjørende, for nå krever FNs at angrepet skal granskes .

– Jeg skulle bare på piknik med venner, men så ble plutselig bussen vi satt i angrepet, sier Mohammed Khaled Alsaady (8) til VG fra sykehuset.

VG har vært i tett kontakt med Mohammeds onkel, som tok med VGs spørsmål til gutten da han besøkte sykehuset lørdag formiddag.

Dyttet død kropp unna

Den Saudi-ledede koalisjonen som kjemper mot Houti-opprørerne i Jemen, ønsker ikke at journalister skal slippe inn i denne delen av Jemen. Derfor må VG snakke vitner og overlevende over telefon og tekstmeldinger.

Mohammed forteller videre om de uvirkelige minuttene som fulgte etter eksplosjonen:

– Jeg skrek. Noen barn lå drept rundt meg og en lå drept i armene mine. Jeg prøvde å rømme vekk ved å dytte den døde kroppen unna, og komme meg bort. En voksen tok meg til sykehus.

Ti av Mohammeds nærmeste venner døde og sammen med ham på sykehus ligger andre overlevende venner. Han forteller VG, gjennom onkelen, at han ikke klarer å beskrive helt hva han føler.

Brødrene som ble drept

Til tross for at Mohammed overlevde, er det fortsatt sorg i hans familie. To av barna i hans større slekt ble drept. Deres navn er Ahmed Zaid Talib (10) og Ali Zaids Taib (7). Guttenes far har sendt et bilde av sønnene.

VG har også fått se bilder av barnas døde kropper etter angrepet. De er forkullede og oppkuttet, drept i en krig de ikke har noe med å gjøre.

Faren til de døde guttene sier til VG i en uttalelse:

– For meg var disse guttene selve gleden i livet. De lekte sammen hver dag, og elsket å spille fotball.

VG har også snakket med et vitne som kom til markedet rett etter angrepet mot bussen.

– Det var et forferdelig syn. Det lå døde barn på bakken, kroppene var ødelagte og det var blod over alt. Folk rundt barna skrek.

Mannen ønsker ikke å ha navnet sitt på trykk. Det er vanlig blant mange sivile som lever i krig. De krigende partene liker å ha kontroll på informasjonsstrømmen gjennom sine egne propagandakanaler.

Vitnet forteller at i denne delen av Jemen er folk daglig redde for å dø.

– Ingen steder er trygge. Krigen har ødelagt livene våre. Den eneste løsningen er at krigen må slutte, sier han.

Saudi-Arabia skal granske seg selv

FNs sikkerhetsråd ba fredag spesifikt om en troverdig gransking av det Saudi-ledede angrepet. Først sa Saudi-Arabia at bussen var full av Houti-krigere og at bussen var et legitimt mål.

Så kom detaljene, og forklaringene ble forandret. Nå lover koalisjonen å granske, men hva det betyr at den angripende part skal granske seg selv, vites ikke.

– Koalisjonen vil fortsatt, som alltid, gjøre alt som gjøres kan for å bevare sivile liv, heter det i uttalelsen fra Fatimah S. Baeshen ved den saudiarabiske ambassaden i Washington ifølge NTB.

Koalisjonen lovet imidlertid ikke en uavhengig gransking, slik FN-generalsekretær António Guterres hadde krevet da han fordømte angrepet.

Mohammed ser fremover

Leder for politikk og samfunn i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes, er opprørt over torsdagens massedrap.

– Jemens barn er fremtiden til landet og de bombes nå i hjel, og lever i en konstant trussel om å miste livet i krigen. Det er helt uakseptabelt at barn i Jemen skal utsettes for dette. Nå må det ta slutt! Verdenssamfunnet har latt denne krigen pågå altfor lenge. Dette og alle andre angrep mot sivile i Jemen må granskes, og de skyldige må få sin straff, sier hun til VG.

Menneskene i Dahyan som VG snakker med sier at landsbyen er i sjokk. Mohammeds onkel besøkte i dag stedet der angrepet skjedde. Den utbrente bussen er fortsatt der. Like bortenfor graves det små graver for å legge de døde barna i bakken.

– I hvert hus er det enten en skadet eller en død, sier han.

Hvordan går det med Mohammed?

Han ble lettere skadet og har det bedre, rent fysisk. Ifølge onkelen klarer han å se fremover.

– Han sier han har bestemt seg for å bli lærer en gang i fremtiden.