VIL AT ERIC SKAL HUSKES: Kunstneren hoplouie har laget dette store veggmaleriet for å hylle Eric Torell. Foto: hoplouie

Eric Torell hylles med veggmaleri i Stockholm

Publisert: 12.08.18 21:24

UTENRIKS 2018-08-12T19:24:54Z

20-åringen med Downs syndrom som ble skutt og drept av politiet får et stort minnesmerke i den svenske hovedstaden.

Reaksjonene har vært kraftige etter at Eric Torell 2. august ble skutt og drept av svensk politi etter at han hadde rømt hjemmefra med en lekepistol.

Han hadde Downs syndrom og diagnosen autisme, og hadde rømt fra hjemmet til sin far i Vasastan i Stockholm sentrum.

Han ble ifølge Aftonbladet skutt da politiet jaktet en «ekstremt farlig» voldsmann, som senere viste seg å allerede sitte i varetektsfengsel.

Torell, som var svært interessert i motorsykler, ble hyllet med en stor kortesje med hundrevis av MC-førere i den svenske hovedstaden.

Nå har et stort veggmaleri dukket opp i Snösätra sør i Stockholm. Den er laget av en graffitikunstner som kaller seg hoplouie, og har påskriften «Ikke glem hva som skjedde med Eric Torell», med et stort bilde av 20-åringen som smiler.

VG har vært i kontakt med graffitikunstneren som har laget det store veggmaleriet.

– Jeg ble lei meg for det som skjedde med Eric, og over at politimennene som drepte ham slipper unna uten noen som helst konsekvenser, sier kunstneren til VG.

– Det fører aldri til noe når politiet i Sverige etterforsker seg selv for slike hendelser , og jeg tror at så fort denne tragiske historien blir glemt, så legges etterforskningen om tjenestefeil ned. Jeg vil at Erics død ikke skal glemmes, og at folk tenker litt over hvordan, når og ikke minst mot hvem som politiets voldsmonopol rettes. Og så ville jeg vise støtte til Erics familie på den måten som er riktigst for meg, et veggmaleri.

Erics mor Katarina Söderberg har fått med seg veggmaleriet og liker det.

– Jeg synes det er fantastisk! Utrolig lik Eric. Sterke, vakre farger, tankevekkende ord og fine detaljer. Det må ha blitt malt av en proff, sier hun til Expressen.