SØRGER: Folk samlet seg fredag rundt en bil som antas å tilhøre en av de avdøde på «duck boat»-ulykken i Branson i Missouri. Foto: Charlie Riedel / AP

Ni av de 17 døde i turistbåtulykken i Missouri kom fra samme familie

Ingvill Dybfest Dahl

NTB

Publisert: 21.07.18 03:46 Oppdatert: 21.07.18 04:01

UTENRIKS 2018-07-21T01:46:16Z

Delstatsguvernøren opplyser at ni av de avdøde skal være fra samme familie.

Den fatale ulykken skjedde i Table Rock Lake sørvest i den amerikanske delstaten torsdag kveld lokal tid. Kraftig vind og torden skal ha forårsaket at båten gikk rundt i den strie strømmen.

31 personer var ombord i amfibiefartøyet «Ride the ducks» da det kantret.

Ifølge BBC sier delstatsguvernør Michael Parson at han har snakket med en kvinne som mistet ni av de elleve familiemedlemmene sine.

Ifølge Missouri Highway Patrol er alderen på de avdøde fra ett år til 70.

En talsperson for guvernøren opplyser til BBC at de ikke umiddelbart kommer til å gi ut flere detaljer om ofrene. De to som overlevde fra familien på elleve beskrives som en kvinne og hennes 13-årige nevø.

Kvinnen, Tia Coleman, har snakket med Fox59 via telefon fra sykehussengen.

– Jeg har mistet alle mine barn, jeg har mistet min mann, jeg har mistet min svigermor, jeg har minst min svigerfar, jeg har mistet min onkel, jeg har mistet min svigerinne og jeg har mistet min nevø, sier hun.

Hun oppgir ikke hvor mange barn hun hadde. Hun sier også at kapteinen sa de ikke trengte å tenke på flytevester - at de ikke trengte dem, så ingen av familiemedlemmene skal ha hatt dem.

Kapteinen var en av de 14 som overlevde ulykken. Han har foreløpig ikke uttalt seg offentlig om saken.

– Da vi plutselig fikk bruk for redningsvestene, var det for sent. Jeg tror mange mennesker ville overlevd, sier hun.













1 av 5 Charlie Riedel / TT NYHETSBYRÅN

Overrasket av storm

Fartøyet begynte å ta inn vann like før klokken 19 torsdag. Videoopptak gjort av vitner på land viser to «duck boats» som kjemper med å holde balansen i urolig vann. Én av båtene kom seg til land, mens den andre ble drevet tilbake av vinden og gikk til slutt rundt.

På en pressekonferanse fredag, kunne sheriff Doug Rader ikke opplyse om passasjerene var iført redningsvester eller ikke da båten kantret, eller om vinduene var åpne.

Fartøyet sank på 12 meters dyp før det rullet til en dybde på 24 meter. Dykkere har lokalisert båten og den ble hevet fredag. Alle de 17 omkomne er fraktet på land.

Eieren av selskapet som drifter turistbåt-turene, sier båten ikke skulle vært på vannet i det været, og at stormen kom overraskende. Vindstyrken skal ha vært oppe i 104 kilometer i timen da ulykken skjedde.

Ifølge CNN klarte forbipasserende å redde en bevisstløs kvinne opp fra vannet, og en politibetjent som ikke var i tjeneste skal ha kastet seg ut i vannet for å hjelpe.