Torbjørn (24) fløy seg til verdensrekord

Publisert: 30.07.18 04:53

Med 12 energidrikker innabords fikk nordmannen fart på seg: På under 24 timer besøkte Torbjørn Dahl 29 amerikanske stater i et propellfly.

Søndag kveld norsk tid er den ferske verdensrekordholderen godt i gang med feiringen, med frokost og medfølgende seierspils på et hotell i Minneapolis.

– Vi klarte det med god margin, og kom oss innom 29 stater. Dermed slo vi tidligere rekord med seks stater, forteller Dahl (24) på telefon til VG søndag kveld.

Tidligere i juli skrev VG om Dahls forestående rekordforsøk , i samarbeid med den britiske piloten Douglas Cairns. Dahl selv er flyger i luftforsvaret, men mistet i 2017 tillatelsen til å fly da han fikk påvist diabetes type 1.

– Vi vil med dette forsøket skape oppmerksomhet rundt et utdatert regelverk som hindrer folk med diabetes type 1 å gjøre det de vil, sa han til VG da.

På 23 timer og 10 minutter rakk tospannet i et tomotors propellfly å slå den tidligere rekorden på 23 stater – det uten å sove.

– Vi var faktisk våkne til enhver tid begge to. Hadde selvfølgelig muligheten til å sove, men det gikk såpass greit, også hadde vi en god dialog om hvordan vi følte oss, sier Dahl.

– Jeg hadde med meg 12 Red Bull, og alle sammen gikk oppi skyene der.

Blodsukkeret skal likevel ikke ha vært et problem, hverken for Dahl eller Cairns.

Kritisk i New Jersey

For å rekke rekorden tok Dahl og Cairns seg kun tid til et par minutter på bakken i hver stat. I New Jersey ble imidlertid stoppet i overkant spennende.

– Et voldsomt regnvær med lyn og torden var på vei mot flyplassen vi tanket på, og det var bare minutter om å gjøre at vi kom oss i luften før flyplassen ble slukt av uværet, forteller Dahl.

Naturopplevelsene lot heller ikke vente på seg i andre delstater.

– I Arkansas var det vanvittig mye mygg. Det var mørkt, men det må ha vært et jordbruksområde vi landet i. Det klør fortsatt verre enn noe annet myggstikk jeg har fått, sier Dahl.

I Virginia fikk flygerne i forkant av landingen beskjed om at det var høy sannsynlighet for bjørn av og på rullebanen.

Dahl fikk «dessverre» ikke sett bjørn, men trekker frem nabostaten West Virginia som turens estetiske høydepunkt – også staten John Denver så nostalgisk hyller i låten «Take Me Home, Country Roads».

Diabetes ingen hindring

Da flygerne ankom den 29. og siste staten, Minnesota, ble de møtt av en gjestfri flyplasseier, tilsynelatende godt kjent med norske høytidstradisjoner.

– Da han hørte jeg var norsk dro han frem en flaske med Linie-akevitt. Det var ikke det jeg hadde lyst på etter 30 timer uten søvn, men han påspanderte oss frokost og kjørte oss til nærmeste hotell, forteller Dahl.

Rekorden befester de med dokumentasjon fra hver stat.

– Vi har tatt bilde i hver stat, og de er tagget med både klokke og GPS, sier Dahl.

Neste gang blir det kanskje flest land på 24 timer, melder 24-åringen.