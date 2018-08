Skal ha blitt fengslet i Dubai for ett glass vin

Publisert: 11.08.18 09:33

UTENRIKS 2018-08-11T07:33:31Z

Ellie Holman drakk et glass vin på tur til Dubai. Da hun gikk ut av flyet, ble hun og den fire år gamle datteren arrestert.

Ellie Holman (44) skal ha havnet i en skikkelig knipe etter at hun fikk litt rødt i glasset på vei til Dubai . Tannlegen fra Kent i England måtte tilbringe tre dager i fengsel sammen med datteren Bibi på fire år. Dette skriver The Guardian .

Ifølge organisasjonen Detained in Dubai kan Holman måtte bli i landet så lenge som et år mens hun venter på en rettshøring. Hun skal ha blitt nektet vann og måtte vaske doer mens hun var i varetekt.

– Ikke turisters skyld

Holman er opprinnelig fra Sverige, og bor i Sevenoaks i Kent, sammen med partneren Gary og tre barn.

Da hun landet i Dubai etter en tur med flyselskapet Emirates, skal hun ha blitt stilt spørsmål om visum og om hun hadde drukket alkohol.

Holman filmet dette med mobilkameraet sitt, noe som ikke er lovlig i Dubai. Det er heller ikke alkoholkonsum, på tross av at mange hoteller serverer alkohol.

– De forente arabiske emirater opprettholder bevisst et inntrykk av at det er lovlig for turister å drikke alkohol, sier Radha Stirling, i Detained in Dubai til The Guardian .

– Turister kan ikke få skylden for å tro at Emiratene tolererer vestlige drikkevaner, men det er langt fra virkeligheten.

– Var våken i tre dager

Ifølge Detained in Dubai beskriver Holman fengselet som varmt og illeluktende.

– Maten luktet som råttent søppel og hverken jeg eller Bibi orket å prøve den. Jeg var våken i tre dager, sier Holman til organisasjonen.