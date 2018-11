MØTTE PRESIDENTEN: Søndag møtte utenriksminister Ine Eriksen Søreide Afghanistans president Ashraf Ghani i Kabul. Foto: UD

Utenriksministeren på Afghanistan-besøk i kritisk tid: – Situasjonen er veldig alvorlig

Under et strengt hemmelig besøk til Afghanistan i helgen, møtte utenriksminister Ine Eriksen Søreide en afghansk president under sterkt press fra et stadig sterkere Taliban.

På ett travelt døgn, fra søndag morgen til mandag morgen, besøkte Ine Eriksen Søreide krigsherjede Afghanistan .

Hun møtte president Ashraf Ghani, landets utenriksminister, de norske styrkene, samt den amerikanske lederen for de internasjonale styrkene. I tillegg møtte Eriksen Søreide en gruppe kvinner som jobber for kvinners rettigheter og menneskeretter.

I forbindelse med reisen har VG snakket med Søreide om de massive utfordringene i landet som både Norge og NATO har vært dypt involvert i de siste 17 årene.

Mister kontroll til Taliban

Utenriksministerens besøk kommer i en kritisk tid: USAs spesialinspektør for Afghanistan sa i starten av november at den afghanske regjeringen mer og mer mister kontrollen over landet.

Afghanske sikkerhets- og politistyrker har lidd rekordhøye tap de siste månedene, og samtidig gjort svært få framskritt i kampen mot Taliban.

– Det amerikanske militæret rapporterte nylig at antall distrikter kontrollert av myndighetene i Afghanistan har sunket med 16 prosent de tre siste årene, og at andelen nå er på 55 prosent. Samtidig er dagens voldsnivå svært høyt. Hva gikk feil?

– De utfordringene Afghanistan har, og kommer til å ha i tiden fremover, har mange ulike årsaker og begrunnelser. Sikkerhetssituasjonen er veldig alvorlig. I tillegg til Taliban, er det også en rekke andre nettverk og grupper som kjemper om å kontrollere landområder, noe som gjør det enda mer utfordrende. Selv om myndighetene peker på at det siste valget var vellykket, var det også et av de mest voldelige. Men vi ser også positive utviklingstrekk, som at en tredjedel av de som stemte er kvinner, og at mange unge stemte.

– Minst 20 afghanske topptrente soldater ble drept av Taliban i provinsen Ghazni i forrige uke. Ghazni har vært kjent som en av de tryggere stedene i Afghanistan, der også mange jenter får utdanning. Hva betyr det at Taliban styrker seg i stadig nye områder?

– Det er denne situasjonen vi forsøker å bidra til å løse, blant annet gjennom fredssamtaler. Det som kanskje er litt nytt fra sommeren av er både Taliban og presidenten har gitt løfter om våpenhvile, og selvom den nå er brutt, håper vi det er begynnelsen på noe.

Ingen løsning uten Taliban

– Nå NATO vært involvert i krig i 17 år, mye krefter er brukt på å kjempe ned Taliban, noe som ikke har virket. Hvilken type fred ser du for deg?

– En varig fred må handle om å bygge en velfungerende statsstrukturer og økonomisk utvikling, men hvis en stat ikke er i stand til å levere grunnleggende sikkerhet og tjenester til befolkningen, så er det store muligheter for at en fred ikke blir bærekraftig. Man må være alltid være realistisk når det gjelder Afghanistan, det er alltid et potensiale for tilbakeslag.

– Norske soldater har kjempet og blitt drept av Taliban. Kommer man utenom at de kanskje må få noe politisk makt ved en mulig fredsløsning?

– Våre soldater gjør en veldig god jobb i en svært krevende situasjon, og da jeg møtte president Ghani søndag fortalte han hvor takknemlig han er for innsatsen de gjør, og han uttrykte medfølelse med familiene til de som har mistet sine og de som har blitt skadet. Vi har jobbet for en politisk løsning som inkluderer Taliban i flere år, men hvordan de ser for seg sin egen rolle, om det gjelder også å være inkludert i styring av landet, det er ikke klart foreløpig. Det som er klart, er at de er veldig opptatt av amerikansk styrkeuttrekning, særlig i det de har sagt offentlig.

Norske soldater blir værende

– Hvor lenge blir norske soldater i Afghanistan?

– Det kommer an på hva NATO beslutter, men per nå har vi våre rundt 60 soldater i Kabul. Hvordan oppdraget vil se ut i fremtiden vet vi ennå ikke, men vi har i første omgang besluttet at vi fortsetter den militære innsatsen ut 2019.

– Har du noe håp, i en tid der Taliban bare ser ut til å bli sterkere?

– Jeg er nøktern realist. Jeg håper jo at det vi har lagt mye ressurser i faktisk vil gi langsiktige resultater, som det at levealderen øker, barnedødeligheten går ned og at flere får utdanning. For oss har det også vært viktig å bygge opp trygg og sikker utdanning for Afghanistans neste generasjon. Det er noe av det mest fremtidsrettede vi kan gjøre.