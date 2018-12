ARRESTERT: Her fraktes Chris Dawson bort av politiet i Queensland for å bli utlevert til politikollegene i New South Wales. Foto: NSW POLICE

Rugby-helt arrestert for 36 år gammelt drap etter populær podcast

Den australske rugby-helten Chris Dawson (70) mistenkes for å ha drept sin egen kone i 1982.

Det melder flere australske medier . Saken har i en årrekke vakt stor oppsikt i Australia. Påtalemyndighetene har ved to anledninger forsøkt å reise tiltale mot Dawson, uten å lykkes. Det er ukjent hvilke nye bevis som foreligger, men en landskjent og prisvinnende podcast, «The Teacher’s Pet» - laget av Australias største landsdekkende avis The Australian - regnes av de fleste som sterkt medvirkende til arrestasjonen.

Chris Dawson er en av Australias største rugby-helter gjennom tidene og inntok læreryrket da rugby-karrieren gikk mot slutten. Han hadde to barn med sin kone, Lynette Dawson, da hun plutselig forsvant en dag i 1982.

Bare uker senere flyttet Chris Dawsons elskerinne, Joanna Curtis - en 16 år gammel student ved Dawsons skole - inn i huset til sin egen lærer.

Australske påtalemyndigheter har ved to tidligere anledninger, i 2001 og 2003, konkludert med at Lynette Dawson høyst trolig er myrdet og at gjerningspersonen er hennes ektemann. Bevisene var ikke gode nok ved noen av anledningene, og Chris Dawson har hele tiden bedyret sin uskyld.

Det er også foretatt gravearbeider i hagen bak huset til ekteparet for å finne levninger, uten resultat.

I podcasten «The Teacher’s Pet» hevder The Australians reporter, Hedley Thomas - som jobbet i et halvt år med podcasten - å ha funnet nye beviser for at Chris Dawson myrdet sin kone for 36 år siden.

Familien til Lynette Dawson, deriblant hennes eldste datter Shanelle, har bidratt til podcasten og håper nå at forsvinningsmysteriet endelig nærmer seg oppklaring.