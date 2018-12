MIDDAG PÅ VEI: Det blir jul i verdensrommet også. Foto: John Raoux / TT NYHETSBYRÅN

Julekalkun og fruktkake på vei til julefeiring i verdensrommet

En SpaceX-rakett fylt med ingredienser til en skikkelig amerikansk julemiddag ble onsdag skutt opp med Den internasjonale romstasjonen (ISS) som mål.

Den mildt sagt spektakulære «take away»-bestillingen inneholder, i tillegg til julekalkun og fruktkake, blant annet kandiserte søtpoteter og tranebærsaus – alle viktige ingredienser i amerikanernes julemåltid.

Det skriver magasinet Time .

NASA -astronauten Anne McClain, kanadieren David Saint-Jacques og russeren Oleg Kononenko, kan dermed se frem til julefeiring i verdensrommet.

Ifølge The Washington Post ankom de tre astronautene ISS på mandag, og var de første til å bli sendt til romstasjonen etter at en oppskytning bød på problemer i oktober. Kort tid etter oppskytningen 11. oktober måtte de to astronautene om bord gjennomføre en nødlanding , og fortalte senere i et intervju om de dramatiske minuttene .

Får selskap av mus og mark

I tillegg til de tre nyankomne astronautene, som etter planen blir værende i seks måneder, befinner det seg også tre andre om bord på ISS. De kan imidlertid se frem til julefeiring på jorden, ettersom de returnerer 20. desember.

Raketten som ble skutt opp onsdag er ventet å nå målet, beliggende 402 kilometer over jordens overflate, i løpet av lørdag.

Den har også med seg selskap til astronautene, om enn ikke til julemiddagen.

Om bord i raketten er 40 mus som skal benyttes i aldringsforskning om bord på romstasjonen. Ifølge NASA ble rakettoppskytningen en dag forsinket, da det ble oppdaget mugg i musematen, og ny mat i all hast måtte hentes inn fra California.

Astronautene får også selskap av 36.000 mark, som skal brukes i studier av muskler, skriver Time.

Ifølge Timothy Etheridge, forsker ved Universitetet i Exeter i England, er markens muskler lik menneskers i struktur og funksjon, og er derfor velegnet til forskning på dette området.

Får ikke spise hva som helst

Ifølge The Independent er det vanlig at mannskapet om bord ISS får en pause fra vanlige sysler på julaften, og dermed har tid til julefeiring.

Ettersom NASA som regel er dominerende i operasjonene ved romstasjonen, er det vanlig at julemiddagen er amerikansk. Måltidet serveres i små plastpakninger, som varmes opp i en spesiell ovn om bord i romstasjonen.

Ifølge avisen kan det imidlertid ikke bli noe fråtsing i verdensrommet, da astronautene til enhver tid på være i utmerket fysisk form, og det er derfor restriksjoner for hva astronautene får spise.

Å oppholde seg steder uten tyngdekraft kan gjøre musklene svakere, og svært salt mat er derfor uaktuelt på ISS. Alkohol er også strengt forbudt, og ansett som en stor sikkerhetsrisiko.