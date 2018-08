Stefan Löfven mener Sverigedemokraterna har budsjetthull på 30 milliarder

Mandag kveld møtes de svenske partilederne på ny til debatt i forkant av valgdagen 9. september. Denne gangen får partilederne selv bestemme hva som skal stå på agendaen.

Under valget om knappe to uker skal det velges representanter til den svenske Riksdagen, Landstinget og Sveriges kommuner.

Mandag gikk Socialdemokraternas leder og nåværende statsminister, Stefan Löfven, hardt ut mot det ytterliggående høyrepartiet Sverigedemokraterna (SD).

Til Aftonbladet går Löfven i strupen på SDs økonomiske politikk, og hevder SD-leder Jimmie Åkesson lover satsinger til eldre de ikke har økonomisk dekning til å gjennomføre.

– Sverigedemokraterna forsøker å lure skjorten av Sveriges pensjonister, sier han til avisen.

Hevder SD har budsjetthull på 30 milliarder

Den svenske statsministeren tok mandag imot 74.928 underskrifter fra personer som krever høyere pensjoner, fra den svenske pensjonistorganisasjonen PRO.

Löfven understreker at partiet vil fortsette å gå i bresjen for pensjonistene, slik de tidligere har gjort i regjering. Blant annet vil partilederen fjerne deler av den såkalte «pensjonistskatten», som ble innført av den borgerlige alliansen.

– Mellom 2006 og 2014 ble vanlige pensjonister tvunget til å betale 100.000 kroner mer i skatt enn lønnstagere kun fordi de var pensjonister, uttaler han til avisen.

Samtidig kritiserer han at regjeringens budsjett, som foreslo å sette ned pensjonistskatten, ble stemt ned av Erna Solbergs søsterparti Moderaterna og SD i Riksdagen i 2014. Det mener statsministeren har kostet eldre og fattige pensjonister mellom 2000 og 3000 svenske kroner i året.

Löfven går samtidig hardt ut mot SDs pensjonspolitikk, og mener partiet ikke kan redegjøre for et hull på 30 milliarder svenske kroner i sitt budsjett.

– Deres hull tilsvarer støtten til våre mest sårbare pensjonister. For et helt år tilsvarer det garantipensjonen, pensjonen for etterlatte og boligstøtten, sier han.

Åkesson: – Löfven lyver

SD-leder Jimmie Åkesson svarer med å kalle Löfven desperat.

– Hans hektiske retorikk illustrerer tydelig en desperasjon. Ved å lyve og samtidig hevde at vi skulle «lure skjorten av Sveriges pensjonister» er ikke seriøst. Det er uhederlig og løgnaktig, sier han til Aftonbladet:

– I motsetning til Stefan Löfven, som tror han kan vinne pensjonistenes stemmer ved å love gull og grønne skoger i sammenheng ved hvert valg hvert fjerde år, har vi kontinuerlig jobbet med en politikk som skal forbedre situasjonen for de eldre, legger han til.

Hva kveldens debatt vil handle om er opp til partilederne fra samtlige av de svenske partiene, men mye tyder på at statsministeren vil trekke frem familiepolitikk som ett tema.

Mandag uttalte kilder til Aftonbladet at Socialdemokraterna trolig vil lansere sitt nye valgmanifest og samtidig presentere sin nye milliardsatsing for familier tirsdag.

Ifølge Aftonbladet vil partiet sette inn alle kluter for å løfte problematikken rundt barnefamilier og pensjonister frem mot valget 9. september.

Sveriges pensjonister utgjør ved årets valg cirka en fjerdedel av velgerne som har rett til å stemme, skriver avisen.

Socialdemokraterna på målingstoppen

Et gjennomsnitt av de siste valgdagsmålingene viser at Socialdemokraterna ligger an til å bli klart størst ved valget.

Löfvens parti har nå 25,2 prosent av velgerne i ryggen og ligger dermed an til å få 90 representanter i Riksdagen.

Sverigedemokraterna er nest største parti med 19,5 prosents oppslutning, en fremgang på 6,6 prosentpoeng fra forrige valg, viser et gjennomsnitt av de største meningsmålingene, utført av Poll of polls. Dette vil gi partiet 70 representanter mot dagens 42.

Bakgrunn: Slik er oppslutningen nå

Så langt har derimot alle de andre svenske partiene hatt berøringsangst for SD, og partiets leder Jimmie Åkesson har tidligere uttalt at han trolig ikke vil sitte i regjering etter valgdagen – på tross av sterk oppslutning på målingene.

I ettertid har han likevel uttalt at han ikke utelukker et samarbeid med høyrepartiet Moderaterna (M) og Kristdemokraterna (KD) .