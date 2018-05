FAMILIE: Mamma Flor DeMaria Hernandez har akkurat ammet datteren Elena Sarai (1). Rosmeri Margarita (10) har fått tegneblokk, mens Jeffry (15) har fått kortstokk av hjelpearbeidere. Foto: KLAUDIA LECH/VG

Drømmer om USA etter seks ukers ferd: – Vi hoppet på et tog i fart med 1-åringen i armene

Publisert: 05.05.18 19:27

UTENRIKS 2018-05-05T17:27:34Z

TIJUANA, MEXICO (VG) De har flyktet fra voldelige gjenger og risikert livet på veien. Donald Trump har gjort storpolitikk av «karavan-flyktningene» fra Mellom-Amerika.

– Vi har gått til fots, vi har vært blindpassasjerer på godstog og vi har tatt buss. Det har vært en lang og slitsom reise. Noen dager gikk vi mange timer i strekk, gjerne mens vi bar yngstedatteren på armen. Flere ganger har jeg vært redd. Særlig for barna.

Flor DeMaria Hernandez (33) forlot El Salvador 23. mars sammen med mannen og fire barn. Den yngste, Elena Sarai (1), blir ammet av mamma mens hun på spansk forteller VG sin versjon om turen som har ført dem til Tijuana helt nordvest i Mexico .

– En gang måtte vi hoppe på et godstog mens det rullet i fart, og vi hadde 1-åringen i armene. Vi hoppet ned fra en bro. Jeg hørte om en som hadde fått revet av en arm når han gjorde det. Det var veldig skummelt. Heldigvis gikk det bra med oss.

Hun stopper en tåre fra å renne nedover kinnet.

Fra liggeunderlaget hun ligger på kan hun se bort på skiltet som sier «Gangvei til USA ». Den viser til en gangbro, som går over grensen mellom Mexico og målet til Hernandez-familien; Drømmen, selveste USA.

4000 kilometer

Flyktningkaravaner fra Mellom-Amerika til USA har blitt arrangert årlig i rundt 10 år, ifølge nyhetsbyrået AP. Som regel til liten oppmerksomhet. Slik trodde kanskje mange det skulle gå denne gang også, da de rundt 1000 menneskene møttes i Tapachula, helt sør i Mexico, 25. mars.

Nesten 4000 kilometer og seks uker senere er det langt fra tilfellet. På grunn av president Donald Trumps tvitring og uttalelser har akkurat denne karavanen fått enorm oppmerksomhet. Trump og hans administrasjon har hevdet at flyktningene bevist underminerer USAs lover.

Via Twitter ga presidenten uttrykk for at hvis ikke karavanen ble stoppet på vei gjennom Mexico, før den nådde USA, så ville både handelsavtalen NAFTA og nødhjelp til Honduras stå i fare.

Problemet til Trump er bare at han ikke med loven i behold kan nekte disse menneskene, stort sett fra Honduras, El Salvador og Guatemala, å be om å få søke asyl i USA. Selv om de først er innom et annet land har de rett til å vente med å søke asyl til de når USA. Til presidentens store irritasjon.

Teltleir

Forrige søndag nådde et sted mellom 150 og 200 av dem frem til grensen i Tijuana, like sør for den amerikanske storbyen San Diego. Og selv om dette i den store sammenhengen egentlig er et lite tall ble de først stoppet på grensen.

Ettersom en større gruppe meksikanere hadde kommet i dagene før dem var kapasiteten til de som gjennomfører det første asylintervjuet sprengt. Dermed ble det opprettet en midlertidig flyktningleir like utenfor grenseovergangen.

Hit kom hjelpsomme meksikanere og amerikanere med mat og drikke, med tepper, telt og liggeunderlag. Hit kom medisinsk personell for å se til de som trengte det. Og hit kom mediene for å fortelle om dem Donald Trump ønsket å stanse.

All oppmerksomheten gjorde at justisminister Jeff Sessions til slutt besluttet å sende flere titalls advokater og immigrasjonsdommere til grensen for å få fortgang på ting. Da VG besøkte leiren fredag formiddag, fem dager etter at de først ankom, var det bare en liten gruppe igjen i teltleiren. Resten hadde gått over grensen for å gjennomføre det første asylintervjuet.

Redd for å bli drept

Blant de som på det tidspunktet ennå ikke hadde fått gå over var altså Flor DeMaria Hernandez og tre av hennes barn. Mannen og et av barna hadde gått over tidligere på dagen.

Håpet er å få tatt med de få søppelsekkene med eiendeler de tok med seg fra El Salvador, og komme seg til Oakland, utenfor San Francisco. Der har de slektninger.

For å få til det har de altså vært villige til å utsette barna for risikoer som å falle av tog, eller å bli robbet, eller kidnappet av banditter på veien. Årsaken til det er at risikoen i hjemlandet ifølge dem er mye større. Der herjer voldelige gjenger som MS-13.

– De terroriserer oss. De er farlige. Dersom noen i familien har kommet i trøbbel med en av gjengene dreper de hvem som helst i familien. Også barn. Det er ikke trygt å være der. Jeg måtte få min 15 år gamle sønn ut av skolen. Jeg fryktet for livet hans.

Andre har fortalt om slektninger som blir hakket i biter av gjengmedlemmer med macheter.

Sponsorfamilier

På et av teltene i leiren har noen hengt opp en rosa plakat med oppfordringer, skrevet på spansk med svart tusj:

«Alle må hjelpe hverandre.» «Ikkje stjel noens dokumenter.» «Plukk opp søppelet ditt.»

Lis-Marie Alvarado fra hjelpeorganisasjonen We Belong Together står like ved plakaten. Hun forteller at de forsøker å skaffe sponsorfamilier inne i USA til de som ikke har familie eller venner der fra før.

– Så langt har vi klart å skaffe 100 sponsorer. De som ikke kan vise til at de har et sted å bo blir satt i interneringsmottak, forteller hun VG.

Åtte av 10 får avslag

Nesten 80 prosent av de som slapp over grensen mellom oktober og desember i fjor slapp gjennom det første asylintervjuet. Etter det kan det ta flere år før de får endelig svar på asylsøknaden. Har du et sted å bo kan du bevege deg friere med en fotlenke rundt ankelen.

Spørsmålet er hvor mange som får bli til syvende og sist. Tallenes tale er dyster lesning for asylsøkere fra Mellom-Amerika. Fra 2012 til 2017 fikk nesten åtte av ti fra de tre landene folkene i karavanen kommer fra avslag, ifølge Time .

Flor DeMaria Hernandez velger likevel å være optimist.

– Min drøm er at mine barn skal få et bedre liv i USA. Jeg både håper og tror at vi vil få asyl, sier hun.

Bare en time etter at hun sa de ordene til VG tikket en nyhetsmelding fra CNN inn på vår telefon:

Nesten 90.000 honduranere, som har bodd i USA i minst to tiår, kan bli tvunget til å forlate landet etter at Trump-administrasjonen har besluttet å avslutte et program som har gitt dem midlertidig opphold.

Tidligere i år ble det samme besluttet for 260.000 mennesker fra El Salvador.