FLYKTER: Mennesker flykter fra landsbyen El Rodego, 35 kilometer sør for Guatemala by. Foto: NOE PEREZ / AFP

25 personer døde etter vulkanutbrudd i Guatemala

NTB

Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: 04.06.18 04:51 Oppdatert: 04.06.18 06:04

UTENRIKS 2018-06-04T02:51:12Z

25 personer, deriblant minst tre barn, skal være omkommet etter et vulkanutbrudd sør i Guatemala søndag. Nær 300 personer er skadet og over 3000 er evakuert.

I tillegg er et ukjent antall personer savnet, opplyser Sergio Cabanas, talsperson for katastrofemyndighetene i landet.

En talsperson for det frivillige brannvesenet, opplyser at tre barn er blant de døde, ifølge The Guardian .

Reuters og BBC melder i 05-tiden at 25 personer er bekreftet døde etter utbruddet. AFP siterer sivilforsvaret i landet på tallet. Lokale medier opererer foreløpig med syv omkomne.

På grunn av antall savnede og skadde frykter myndighetene dessuten at dødstallet vil stige ytterligere.

Fire personer døde da lava fra vulkanen Fuego satte fyr på huset deres i landsbyen El Rodeo i San Marcos, mens to barn døde da de sto på en bro og så på utbruddet. En sjuende person ble funnet liggende på gaten i El Rodeo og døde i en ambulanse kort tid etterpå.

Over 3000 personer er evakuert fra nærliggende landsbyer, som er dekket av svart aske. Lavaen som har rent i et område på åtte kilometer fra vulkanen, har holdt temperaturer opp mot 700 grader, ifølge myndighetene.

Fuego har sendt aske mer enn seks kilometer opp i luften, og noe av det har falt ned over hovedstaden Guatemala by, som ligger 44 kilometer nordøst for vulkanen.

Den internasjonale flyplassen i hovedstaden er stengt som følge av vulkanutbruddet.

Ifølge Cabañas blir 1,7 millioner mennesker berørt av utbruddet.

Utbruddet, som begynte søndag formiddag lokal tid, er det kraftigste fra den 3737 meter høye vulkanen på mange år. Det er det andre utbruddet i år, ifølge CNN .

Vulkanen dekket også flere byer i området i aske. Myndighetene advarer mot jordras om regnet fortsetter. Det kommer fremdeles utbrudd fra vulkanen.