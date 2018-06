FBI-agent mistet pistol da han tok baklengs salto – skjøt mann i beinet

Publisert: 04.06.18

UTENRIKS 2018-06-03T22:36:49Z

En FBI-agent mistet tjenestevåpenet sitt under heftig dansing på bar. Da han forsøkte å få tak i det igjen, ble et skudd avfyrt og traff en mann i beinet.

Ifølge BBC er klippet hyppig delt på Twitter i helgen etter hendelsen lørdag kveld. I en video delt av Denver-journalist Ryan Haarer, kan man se en mann danse i midten av en menneskemengde. Han skal være en FBI -agent som ikke var på jobb.

Han tar baklengs salto, og da faller pistolen ut av hylsteret og ned på gulvet. Når mannen bøyer seg fram for å plukke våpenet opp, ser man et lysglimt som indikerer at det går av. Mannen putter våpenet på plass bak på ryggen og rekker hendene i været mens han går til siden.

Hendelsen fant sted på Mile High Spirits and Destillery bar i Denver i Colorado lørdag kveld. Politiet i Denver har opplyst at agenten «danset på nattklubben da våpenet ble forflyttet fra hylsteret han hadde rundt livet og falt på gulvet. Da agenten plukket opp håndvåpenet, ble det avfyrt ved et uhell. Fornærmede ble fraktet til sykehus med gode prognoser», skriver BBC.

En talsperson for politiet, Marika Putnam, opplyser at agenten ble tatt med til en politistasjon og senere overlatt til FBI.

Statsadokaten i Denver sier hendelsen er under etterforskning. Det vites ikke om hendelsen får følger for FBI-agenten som ikke er navngitt.