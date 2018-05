VILLE BEVARE ATOMAVTALEN: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) var i Stortinget tirsdag morgen for å redegjøre om EU og EØS-saker. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Norge følger ikke EUs knallharde USA-kritikk

Publisert: 22.05.18 23:37

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-22T21:37:03Z

EU får foreløpig ikke norsk støtte for lovgivning som skal beskytte europeisk næringsliv mot USAs varslede straffetiltak mot Iran. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at regjeringen først vil avvente hva EU foretar seg.

Etter at USAs president Donald Trump varslet at USA forlater den internasjonale atomavtalen med Iran , kom EU med et knallhardt svar:

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker varslet 17.mai at EU vil vedta en lov som forbyr europeiske bedrifter og privatpersoner fra å delta i en amerikansk boikott av Iran.

Kritisk til at USA går ut

Den norske regjeringen har også kritisert at USA nå forlater Iran-avtalen, men Søreide vil foreløpig ikke støtte EUs politiske svar om en lov som blokkerer at USA kan tvinge også europeiske selskaper ut av Iran:

– Utgangspunktet vårt er at vi ønsker å bevare atomavtalen. VI har vært veldig kritisk til at USA går ut, og de konsekvensene det kan ha for sikkerheten og regionalt. Men en slik blokkering er et forslag til diskusjon i EU og foreløpig ikke noe som EU har bestemt, sier Eriksen Søreide til VG.

Hun legger til at det heller ikke er kjent om USA har en intensjon om at de varslede nye sanksjonene mot Iran også skal gjelde for europeiske bedrifter.

– Vi jobber med EU for å hindre at eventuelle tiltak skal ramme Norge og norske bedrifter, sier legger hun til.

Nye Iran-krav

Mandag morgen dro Trumps nye utenriksminister Mike Pompeo ytterligere til mot Irak.

Pompeo la frem en liste med 12 ufravikelige krav som Iran er nødt til å innrette seg etter om man skal kunne diskutere en ny avtale mellom landene, slik at Iran kan unngå stort økonomisk press fra USA.

Dersom Iran ikke innfrir, truet han med at USA vil innføre «de strengeste sanksjonene i historien» på Iran, ifølge Pompeo

Tidligere har USA også trukket inn internasjonale bedrifter for å gi sanksjoner mot enkeltland større effekt, ved å nekte selskaper adgang til det amerikanske markedet dersom de ikke retter seg etter deres sanksjoner.

Sovende lov

På 90-tallet vedtok EU en lov som skulle forby europeiske bedrifter fra å delta i amerikanske sanksjoner, i det tilfellet mot Cuba. Det er denne sovende loven som EU nå vil ta i bruk igjen.

– Såvidt vi ha bragt på det rene, har vi ingen regler i norsk rett som åpner for dette, sier Eriksen Søreide.

– Foreløpig er det to ukjente i denne saken: Om USA har en intensjon om å la de nye sanksjonene også gjelde for europeiske bedrifter som handler med Iran på andre områder, og det andre er at EU ikke har fattet noen beslutning, sier utenriksministeren.