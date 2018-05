VIL HJELPE: Houston Texans forsvarsspilleren J.J. Watt hjalp også til under orkanen «Harvey» og samlet inn flere millioner til de utsatt av flommen. Foto: Joe Robbins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

NFL-stjerne vil betale for begravelsene etter skoleskytingen

Den amerikanskfotballspilleren J.J. Watt har tilbudt seg å betale for begravelsene etter skoleskytingen i Texas fredag.

Ti personer mistet livet og ti til er skadet etter skoleskytingen ved Santa Fe High School i Texas . Skolen ligger i byen Santa Fe sør for Houston.

Kort tid etter skoleskytingen skrev Houston Texans spilleren J.J. Watt på Twitter «helt grusomt»

Houston Texans bekrefter at forsvarsspilleren nå ønsker å betale for begravelsene til dem som mistet livet i skytingen, skriver ESPN .

Dette er ikke første gang Watts har vist sin støtte til lokalsamfunnet og hjulpet til i vanskelige situasjoner. Sommeren 2017 startet han en pengeinnsamling som samlet inn mer enn 37 millioner dollar til de pårørende etter flommen som følge av orkanen «Harvey.»

Lover tiltak

Over én million innbyggere i Texas har lisens til å bære håndvåpen.

Krav om strengere våpenkontroll har økt i omfang i USA etter skoleskytingen i februar på Douglas High School i Parkland i Florida , hvor en tidligere student drepte 17 personer.

Texas-guvernør Greg Abbott er en forkjemper for våpenrettigheter, men den republikanske guvernøren oppfordrer til handling i etterkant av skyteepisoden:

– Vi må gjøre mer enn bare å be for ofrene og deres familier. Det er på tide at vi tar grep i Texas som sikrer at en slik tragedie aldri noensinne skjer igjen, sa han på en pressekonferanse ifølge CNN .

Pågått for lenge

USAs president Donald Trump uttalte også fredag at masseskytingene har «pågått for lenge i landet vårt,» ifølge CNN .

– Dessverre er jeg nødt til å starte med å uttrykke våre knuste hjerter og sorg etter skytingene på Santa Fe Hight School. Dette har pågått for lenge i landet vårt. For mange år. For mange tiår, sa presidenten fredag.

Trump oppfordret alle til å la flaggene henge på halv stang for å minne ofrene etter skoleskytingen.

– Vår nasjon sørger sammen med de pårørende etter skytingen ved Santa Fe High School i Texas. Måtte Gud helbrede de skadede og måtte Gud trøste de sårede og måtte Gud være med ofrene og deres pårørende, sa Trump.

