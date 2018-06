PÅ EAT: IFAD-president Gilbert F. Houngbo snakket mandag på EAT-konferansen i Stockholm om bærekraftig landbruk og fiske i utviklingsland. Foto: MAGNUS SANDBERG

Afrikansk FN-topp vil hente hjem migranter

Publisert: 15.06.18 07:24

STOCKHOLM (VG) Lokale bønder og fiskere i utviklingsland må støttes økonomisk for å sikre tilgangen på bærekraftig mat i fremtiden, sier Gilbert F. Huongbo i FNs internasjonale fond for jordbruksutvikling til VG.

– Det er behov for globale løsninger for å løse globale problemer. Det innebærer partnerskap som omfatter et bredere spekter av deltagere, som for eksempel både Norge og befolkningen i afrikanske bygder som vi jobber med for å bedre matsikkerhet og ernæring, sier president Gilbert F. Houngbo FNs internasjonale fond for jordbruksutvikling (IFAD) til VG.

Organisasjonen jobber for å sikre finansiering til de fattigste delene av samfunnet i de fattigste landene i verden.

Han er også tidligere statsminister i Republikken Togo, og har jobbet en årrekke i FNs utviklingsprogram.

Han var til stede på EAT-konferansen i Stockholm denne uken, hvor han holdt et innlegg om bevaring av lokale fiskebestander, og hvordan øke jordens matproduksjon uten å skade planeten.

– Vi må hjelpe disse samfunnene med å øke produksjonen, men også ved å lette byrden av arbeidet. Vi jobber for at småskala bønder og fiskere skal få tilgang til teknologi og utstyr som kan gjøre arbeidet lettere, sa han.

Han mener det kan gi incentiv til såkalt «motsatt migrering».

– Migrering skal være et valg, men vi ønsker å legge forholdene til rette for at folk som har migrert til utviklede og mer moderne land i Europa kan komme hjem og nyte godt økonomisk av ressursene som finnes i deres eget hjemland i Afrika, sier han.

Han har tidligere uttalt at han er overbevist om at det må skje en landsbygdtransformasjon for at det skal være attraktivt å drive med landbruk for yngre mennesker.

– En transformasjon av landsbygdene handler om å gjøre disse avsidesliggende landsbyene om til steder hvor man kan ha et anstendig liv, og til et sted hvor de unge kan få tilgang til nye frøtyper, vanningsteknologi osv.

Han sier Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling har en nøkkelrolle i å samle donorland-regjeringen til å støtte jordbruk og småbønder i utviklingsland, og mener dette kan være en del av løsningen for verdens matproblemer.

– Det er viktig å gjøre det mulig for unge mennesker å få tilgang til finansiering og markedene, sier han.

Da han holdt innlegg på EAT-konferansen snakket han om hvordan man kan jobbe for å støtte opp under lokale bønder i bygder i utviklingsland:

– Den voksende befolkningen sett opp mot at havene stadig blir varmere og mer forurenset gjør at det blir en utfordring å sikre alle mat. Teknologi kommer til å kunne hjelpe oss i fremtiden, men dette er en utfordring, sa Houngbo i talen.

EAT-konferansen jobber for å få politikere, næringsliv, akademia og sivilsamfunn til å samarbeide for et mer bærekraft globalt matsystem, for å gi verdens stadig voksende befolkning et sunt og balansert kosthold.

Han snakket om at han mener småskala matprodusenter i utviklingsland må beskyttes, og viste til at et av FNs bærekraftsmål er å få slutt på fattigdom og sult.

– For å få en slutt på dette innen 2030 må vi finne den rette balansen mellom jordens økte matbehov samtidig som vi bevarer miljøet, sa han.

Han viste videre til at mer enn 800 millioner mennesker går til sengs sultne hver natt, som han omtalte som en «menneskeskapt tragedie som bare vil forverres etter hvert som landbruket i økende grad påvirkes av klimaendringer».

Mandag ettermiddag møtte Houngbo Norges utviklingsminister Nikolai Astrup (H).

– IFAD er en god partner for Norges arbeid med matsikkerhet og ernæring. Det er en organisasjon som er en drivkraft for å oppnå bærekraftsmålene. Norge støtter IFADs arbeid med mennesker i sårbare land og situasjoner. Blant annet samarbeider vi med å investere i lokalsamfunn på landsbygda slik at de bygger motstandskraft mot klimaendringer, sier utviklingsminister Nikolai Astrup (H) til VG.