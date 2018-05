Trump om Nord-Korea-samtaler: - Vi spiller alle et spill

Publisert: 25.05.18 16:28 Oppdatert: 25.05.18 17:57

UTENRIKS 2018-05-25T14:28:24Z

WASHINGTON, D.C. (VG) Dagen etter at han sendte et brev der han avlyste toppmøtet med Kim Jung-Un, vil ikke Donald Trump utelukke at det likevel kan skje den 12. juni.

VGs KONTOR I WASHINGTON, D.C. Jostein Matre Ta kontakt og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

Det fortalte han VG og andre journalister i solsteken på Sørplenen like utenfor Det hvite hus fredag morgen, lokal tid. Da var han på vei om bord i helikopteret «Marine One», som skulle frakte ham til et arrangement i Maryland.

– Vi får se hva som skjer. Vi snakker med dem nå. Det var en fin uttalelse de kom med. Det kan til og med bli den 12. De vil veldig gjerne gjøre det. Vi vil gjøre det. Vi får se hva som skjer, sa Trump på spørsmål om et møte fremdeles var på agendaen.

Uttalelsen han sikter til kom fra Nord-Korea torsdag, og antydet at de fremdeles var åpne for samtaler . Presidenten fikk også spørsmål om han frykter at Nord-Korea, som dagen før hadde truet med atomkrig, spiller et spill.

– Vi spiller alle et spill, svarte Trump, som også fortalte pressen at ting gikk bra med kona Melania, som nylig var på sykehus, før han etter et minutt ruslet bort til helikopteret.

Også på Twitter har presidenten i dag roset den siste uttalelsen fra Nord-Korea. Han omtaler den som «varm og produktiv», før han skriver at han håper dette vil føre til lang og varig velstand og fred.

– Kun tiden (og talent) vil vise, skriver Trump.

Derfor avlyste han

Det var torsdag morgen, amerikansk tid, at Donald Trump plutselig offentliggjorde et brev der han skrev at det ikke var aktuelt med et møte etter at Nord-Korea truet med atomkrig. Noe de gjorde etter at blant annet USAs visepresident Mike Pence hadde snakket varmt om å følge den såkalte «Libya-modellen» i forhandlingen med Nord-Korea.

Det falt ikke i god jord hos Kim-regimet, som er veldig klar over at det i Libya endte med at presidenten Mohammar Gadaffi ble drept.

Da nyheten om at Trump avlyste møtet kom i går kom det som en overraskelse på mange av journalistene i Det hvite hus. Selv om ryktene hadde gått om at det kunne skje, trodde ingen det skulle skje så plutselig. Dermed la mange av dem på sprang for å rapportere direkte tilbake til sine TV-kanaler.

Senere på dagen fortalte en høytstående Hvite hus-ansatt til VG og de andre mediene i Det hvite hus at Trump avlyste møtet fordi Nord-Korea hadde brutt en rekke løfter . Blant annet hadde de aldri møtt opp til et avtalt planleggingsmøte i Singapore, der toppmøtet skulle holdes. De hadde heller ikke svart på gjentatte forsøk på kontakt fra USA den siste uken.

Ekspert: Overtak til USA

En av USAs fremste eksperter på Nord-Korea, Gordon Chang, fortalte til VG i natt at risikoen for krig er større nå etter at Donald Trump følte seg tvunget til å avlyse toppmøtet.

– Dette er en ekstremt farlig utvikling. Risikoen for krig økte kraftig. Men det var helt nødvendig at Trump avlyste møtet, sa Gordon Chang til VG.

– Du snakker om dine kjernefysiske våpen, men våre er så massive og kraftige at jeg ber til Gud om at de aldri trenger å bli brukt, skrev Trump i sitt dramatiske brev til Nord-Koreas unge diktator.

Chang har vært positiv til Trumps håndtering av Nord-Korea hele veien.

– Det som skjedde nå, er at Nord-Korea overspilte kortene sine, slik de alltid gjør. Deres taktikk før sånne forhandlinger er å gjøre motparten så ukomfortabel så mulig. Og nå gjorde de det med fornærmende og provokativt språk, sa Chang som viste til at de stemplet visepresident Pence som «ignorant» og «dum».

– Jeg tror fortsatt at møtet kan finne sted 12. juni - eller på et senere tidspunkt. USA har uansett et enormt overtak her, mener Chang.