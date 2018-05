MØTTE NANSEN: Frode Berg la ut bilde på Facebook av møtet med den dengang 102 år gamle Yepraksia Kevorgyan, som er en av få gjenlevene som møtte filantropen Frithjof Nansen i flyktningleiren Gymri. Berg ville bruke intervjuet med henne i boken han jobbet med. Foto: Privat

Slik var Frode Bergs liv i Armenia

Publisert: 19.05.18 16:25

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-19T14:25:40Z

JEREVAN ( VG) På sine hyppige reiser til Armenia ble den nå spionsiktede Frode Berg mottatt som en ambassadør for norsk nestekjærlighet. Nordmannen støttes fortsatt av sine armenske venner.

Våren er kommet til Jerevan , trærne står i blomst, tomatene er smakfulle og det er ennå ikke så varmt at det blir sjenerende. Det var denne årstiden Frode Berg alltid sørget for å komme. Helt siden 2010 reiste Berg så ofte han kunne den lange veien fra den nordligste biten av Norge, til den tidligere sovjetrepublikken Armenia . Landet fikk etterhvert fikk en stor plass i hjertet hans.

På Facebook-siden til den spionsiktede nordmannen er det lett å se hans interesse for det lille landet som ligger klemt mellom blant annet Tyrkia og Asjerbadjan. Berg skrev minst like ofte om armenske anliggende og sine reiser dit, som han statusoppdaterte fra Russland, der han nå er fengslet, anklaget for spionasje.

Nansen-ambassadør

I Jerevan blir VG kjent med hva som ventet Frode Berg her, når han kom på sine hyppige besøk.

Her hadde han venner som ikke bare satte pris på den Frode Berg var, men som så på han som en ambassadør for Norge, et land som mange armenere står i stor takknemlighetsgjeld til på grunn av Frithjof Nansens hjelp til armenske flyktninger under første verdenskrig.

– Han var en vi ble glad i. Hver gang han kom, snakket han om hvor imponert han var over Armenia, at vi var et interessant folk og at han ville gjøre nordmenn kjent med det viktig båndet mellom den ærende Frithjof Nansen og Armenias historie, forteller Hayarpi Khachatryan, administrerende direktør for den armenske Fridtjof Nansen-stiftelsen, til VG.

Fakta PSSST! Nansens spesielle posisjon i Armenia Frithjof Nansen engasjerte seg for flyktninger etter første verdenskrig. Han la blant annet til rette for nødhjelp til millioner av russere som var rammet av hungersnød og hjalp armenske flyktninger som var fordrevet etter folkemordet. I 1920, skapte han, som den første høykommissær for flyktninger, Nansenpasset for statsløse flyktninger. ( Kilde: Nansenstiftelsen i Armenia)

Berg-gaver på utstilling

Når VG besøker Fridtjof Nansen-stiftelsen i Armenias hovedstad blir vi vist frem kontoret som tilhører organisasjonens president, og som samtidig fungerer som et utstillingsrom for all verdens tenkelige Nansen-effekter. Her ligger åtte bind av Nansens egne fortellinger, sammen med et utall bøker på russisk, armensk og norsk om Nobelprisvinneren.

På pulten til presidenten har et fargerikt kaffekrus fått hedersplass: En gave fra Frode Berg. Souvenirkoppen som forestiller norske troll og en russisk bjørn lekende ved grensen mellom Russland og Norge, fungerer i dag som blyantholder.

President Felix Bakhchinyan viser ivrig frem nok en en gave fra Berg - en han synes er enda flottere.

– Denne skal jeg aldri åpne!, sier han til VG, og låser triumferende opp glassmonteret for å ta ut en flaske med Nansen-cognac.

– Han forærte en likør, også, men den var til meg personlig, så den har jeg hjemme, legger administrerende direktør Hayarpi Khachatryan til, smilende.

Kontaktet av russisk media

Khachatryan, en svært vennlig og mild kvinne i slutten av trettiårene, har vært vertskap for Frode Berg i Armenia anslagsvis fire ganger i løpet av tre år, sier hun.

– Han er en ærlig mann, snill…et vakkert menneske. Han er fredelig. Jeg kan ikke se for meg at han kan gjøre noe kriminelt.

På spørsmål om hvordan hun fikk høre om hva som hadde skjedd med Berg, viser Khachatryan oss en melding hun fikk på Facebook av en russisk journalist i nyhetsbyrået RBK, den 19. desember i fjor.

« Din Facebook-venn Frode Berg ble nylig arrestert av FBS, siktet for spionasje. Hva vet du om Bergs aktivitet i Moskva?»

Khachatryans underleppe skjelver når hun leser meldingen høyt, og hun skifter til russisk når hun, følelsesladet, forteller.

– Det var et sjokk for oss. Jeg så på russiske nettaviser at det verserte historier om han. At Frode er spion? Jeg kunne ikke forstå det. Jeg svarte den russiske journalisten helt kort, som sant er, «Jeg vet ingen ting om Frode Bergs aktiviteter i Russland.»

Berg holdt pressekonferanse

Etter å ha lest den rystende beskjeden på Facebook, ringte Hayarpi Khachatryan en mann hun visste er en av Bergs beste venner i Jerevan.

VG møter Rafayel Muradyan (42) på hotellet der Frode Berg pleide å bo i Jerevan. Han er solbrun, utadvendt og kledd i en tettsittende skjorte og nypressede bukser.

Det var gjennom bankmannen Muradyans bi-beskjeftigelse som reiseguide, at han og Frode traff hverandre første gang i april 2013. Den norske pensjonisten la ofte reisene sine til april måned, for å kunne delta på årsmarkeringen for det armenske folkemordet.

Det var Rafayel, som Frodes personlige reiseguide, som ifølge han selv åpnet Bergs øyne for Fridtjof Nansens heltestatus i Armenia. Han tok med Berg i Nansens fotspor rundt i landet. De dro også til omstridte grenseområder, som Frode gjerne ville se.

For et par-tre år siden fortalte Berg sin armenske venn at han ville skrive bok om Armenia, og ryktet om den norske forfatteren spredte seg til det armenske mediemiljøet. Da Frode Berg ganske plutselig befant seg på en pressekonferanse i sitt eget navn i Jerevan, var Raphael moralsk støtte og oversetter.

– Det var en gruppe unge journalister og bloggere som hadde fått nyss om Frodes bok, og inviterte han til å bli i intervjuet. Da Frode møtte opp, ble han overrasket over at det var hele ti ulike reportere som stilte han spørsmål, det var en skikkelig pressekonferanse! Han ble blant annet spurt om hvorfor Norge ikke har anerkjent folkemordet i Armenia. Frode ble helt overrumplet av situasjonen og ganske rød i toppen, humrer hans armenske venn. « Jeg er jo bare en vanlig fyr fra Norge, hvorfor stiller de meg slike spørsmål?», hvisket han til meg foran journalistene, mimrer Muradyan med et smil rundt munnen

Nansen-sjef: - Tror han lurte oss

Ikke alle Frode Bergs venner i Armenia som VG har vært i kontakt med, har fått med seg de siste måneders dramatiske hendelser i den pensjonerte grensevaktens liv. Lite har vært skrevet om spionsiktelsen i armensk presse. Men i det russisktalende landet følger likevel mange nyhetsstrømmen fra Moskva.

Presidenten av Nansen-stiftelsen, Felix Bakhchinyan, er ikke like overbevist over Bergs uskyld, som de andre av Bergs bekjente som VG treffer.

– Som menneske var han en fremragende fyr, jeg kan ikke si noe annet enn det. Men han fortalte at han skrev bok om Nansen, og nå i ettertid synes jeg det er rart at han aldri noterte eller tok opptak av intervjuene han gjorde. Det gjør vel en seriøs, profesjonell skribent? Nå tenker jeg at det burde vært åpenbart for oss at han var hverken forfatter eller filmskaper. Jeg tror han bare lurte oss , sier Bakhchinyan.

– Hva tenkte du den dagen du hørte hva som hadde skjedd med Frode i Moskva?

– Jeg mistenkte allerede at han jobbet for etterretningen. Fordi - hvem oppsøker urolige grenseområder i Armenia, til og med flere ganger?

– Han jobbet jo som grensevakt, og var kanskje interessert i slikt?

– Likevel.. selv med hans yrkesbakgrunn, hva skulle han der å gjøre?Altså, man kan jo dra dit en gang, men flere?, sier den eldre mannen og myser litt skeptisk med øynene.

Etter det VG er kjent med, har ingen andre myndigheter enn russiske, anklaget Berg for kriminelle handlinger.

Oppfordret til å melde Berg-kontakt

Bakhchinyan forteller at armenske sikkerhetstjenester gjennom media har oppfordret folk til å melde seg dersom de har opplysninger om eller kjennskap til Frode Berg. Likevel har ikke Bakhchinyan eller hans kolleger ved Nansen-stiftelsen gjort det.

– Fordi det er ikke vårt anliggende. Vi driver med Nansen, vi, sier han kort.

– Ingen naiv mann

Fra dype skinnstoler i lobbyen av Hotel Europa, der hvor Frode Berg så ofte satt når han var i Jerevan, forteller turguide Rafayel Muradyan at han mener Berg må ha blitt offer for et politisk spill, at han umulig kan ha gjort det han er anklaget for.

VG viser artiklene fra da Berg gjennom sine advokater innrømmet at han utførte oppdrag for den norske e-tjenesten. Advokatene mener deres klient ble utnyttet mot bedre vitende. Men at Frode Berg skulle være en naiv mann, er noe hans venn avviser tvert.

– Han var utrolig omgjengelig fyr, åpen for alt og alle og langt yngre enn sin faktiske alder. Men han var slett ikke naiv. En mann med den jobben Frode hadde, og som har levd i over seksti år, kan ikke være naiv, sier Muradyan bestemt.

Samtlige av Bergs venner som VG har snakket med, sier de gjerne skulle visst hva de kunne gjøre for å hjelpe. Hans trofaste turkamerat Muradyan har landet på at det beste han kan få til, er å holde på lojaliteten gjennom den vanskelige tiden.

– Jeg kan ikke forholde meg til hva andre hevder i denne saken, fordi alt er mulig. Det eneste jeg vet, er at det mennesket som ble min nære venn, var et godt og pålitelig vesen. Så får det være nok. Hvis jeg treffer han i morgen, vil han være den samme for meg som han alltid har vært.