MILLIARDÆR: Roman Abramovitsj på kampen mellom Chelsea og Hull City på Stamford Bridge i London 18. august 2013. Foto: Toby Melville / REUTERS

Chelsea-eier Roman Abramovitsj kan ha blitt israelsk statsborger

Publisert: 29.05.18 01:25 Oppdatert: 29.05.18 01:37

UTENRIKS 2018-05-28T23:25:06Z

Ifølge BBC er den russiske milliardæren fløyet til Tel Aviv etter å ha møtt på problemer med sitt britiske visum.

Det er kilder i immigrasjonsmyndighetene i Storbritannia som har fortalt BBC at jødiske Roman Abramovitsj (51) skal ha vært til intervju på den israelske ambassaden i Moskva i forrige uke. Angivelig på grunn av problemer med fornyelsen av Abramovitsj ’ visum til Storbritannia.

Visumet hans skal ha gått ut på dato for noen uker siden, og det er for tiden knute på den diplomatiske tråden mellom Storbritannia og Russland etter saken med eksspionen Sergej Skripal , der Storbritannia åpent har beskyldt Russland for å stå bak forgiftningen med nervegift og både flere europeiske land og Russland har utvist hverandres diplomater.

En talsperson for Chelsea-eieren vil ikke kommentere saken, det vil heller ikke den britiske regjeringen.

Israelske medier melder at Abramovitsj har fått et identitetskort i tråd med loven om at jøder har rett til å returnere til Israel og få statsborgerskap.

Times of Israel skriver at innenriksministeren har bekreftet at Abramovitsj ankom Israel på mandag og at han har immigrert til landet. The Guardian siterer israelske medier, som The Times of Israel , på at han har fått invilget statsborgerskap, noe som i Israel kan skje på stedet.

Haaretz spekulerer om Abramovitsj kan ha hatt israelsk statsborgerskap i flere år, siden de anser det som usansynlig at han har fått det på stedet.

Folk med israelsk statsborgerskap kan fritt reise til Storbritannia for kortere opphold, men må ha visum for å jobbe der.

Om det stemmer at Abramovitsj har fått statsborgerskap, vil han ifølge BBC være den rikeste personen i Israel. Han skal ifølge Forbes være god for 11,5 milliarder dollar – rundt 90 milliarder kroner.

Milliardæren har ofte besøkt Israel og kjøpte et hotell i Tel Aviv i 2015 som han skal ha bygget om til boligkompleks. Han skal også ha donert millioner til forskning og ha investert i lokale foretak.

Nye israelske borgere er fritatt fra å betale skatt på inntekt fra utlandet de første ti årene.

Abramovitsj kjøpte Chelsea FC i 2003 for 140 millioner pund, ifølge Telegraph , og er antatt å være en nær venn av president Putin.