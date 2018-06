NY ROLLE: Giuseppe Conte (t.v.) og Italias nye høyrepopulistiske regjering ble fredag tatt i ed av president Sergio Mattarella (t.h.). Foto: AP/NTB SCANPIX

Dette må du vite om den italienske krisen

Kari Aarstad Aase Journalist, utenriksavdelingen

Publisert: 01.06.18 19:59

UTENRIKS 2018-06-01T17:59:31Z

Fredag ble Italias ny regjering tatt i ed – etter en politisk tautrekking som sendte børsene over hele verden rett ned. Nå venter nye kriser.

4. mars i år endte det italienske valget med et politisk jordskjelv, der populistene i Lega og Femstjernersbevegelsen (M5S) vant. De største sakene i valgkampen var innvandring og bekymring over euroen. Da koalisjonen endelig presenterte sitt forslag til regjering, nektet presidenten å godta finansministeren, og landet ble kastet ut i kaos igjen.

Torsdag ble de likevel enige.

Og fredag ble en ny regjering ble innsatt .

1. Hvorfor nektet president Sergio Mattarella å godkjenne økonomiprofessor Paolo Savona, som både Lega og Femstjernesbevgelsen ønsket som finansminister?

Savona har kalt Italias inntreden i eurosonen for en historisk feil, og han blir ansett for å være tilhenger av å forlate det felles valutasamarbeidet. Mattarella begrunnet sitt veto mot Savona med at en exit fra euroen ikke hadde vært oppe i valgkampen, og at det ville være å føre folk bak lyset hvis de skulle bruke sitt flertall til å føre en slik politikk. Samtidig ble det lekket et dokument til pressen, som viste at Lega og Femstjernersbevegelsen foreslo å slette noe av Italias gjeld til den europeiske sentralbanken. Italia er eurosonen tredje største økonomi, og har vært i krise i mange år. Populistene ble rasende over Mattarellas veto, og M5S leder Luigi Di Maio mente han burde stilles for riksrett . Valget sto mellom teknokrat-styre og nyvalg.

2. Hvordan løste det seg?

Etter sitt veto, utpekte Mattarello Carlo Cottarelli som ny statsminister i en midlertidig regjering.

Han har lang fartstid i det Internasjonale pengefondet (IMF), har et nært forhold til Brussels teknokrater, er solid plantet på pro-EU-siden og varm tilhenger av sparetiltak og budsjettkutt. Praktisk talt alle politiske partier avviste forslaget. Nå har M5S og Lega gitt seg, og blitt enige om en mindre eurofiendtlig statsminister. De skal nå lede en koalisjon med Giuseppe Conte, advokat og akademiker, som statsminister. Savona får fortsatt være med i regjeringen, ikke som finansminister, men som Europa-minister.

Matteo Salvini, leder for Lega blir innenriksminister og visestatsminister, mens leder av M5S, Luigi Di Maio blir industriminister og visestatsminister.

3. Hva er galt med Italia?

Italiensk økonomi har knapt vokst de siste tiårene. En tredel av unge mellom 20 og 34 år er arbeidsledige, og Italias gjeld er ekstremt høy : 130 prosent av BNP. De har eurosonens høyeste statsgjeld, den tredje høyeste i verden, bak USA og Japan. Hvis Italia ikke klarer å refinansiere gjelden sin, kan en redningsoperasjon bli nødvendig. Den vil antagelig kreve samarbeid mellom IMF, EU og kanskje den europeisk sentralbanken. Skulle det skje, vil trolig betingelsene bli svært strenge, slik f.eks. Hellas allerede har opplevd.

4. Er krisen over?

Neppe. Hverken Femstjernersbevegelsen eller Lega har sittet ved makten før. Italia er i desperat behov av en regjering som kan legge frem en langsiktig, ambisiøs strategi for å takle den enorme statsgjelden, lav produksjonsvekst og høy ungdomsledighet.

Begge partiene benekter at de planla eller planlegger noen euroexit. Men at de ikke vil forlate euroen, betyr ikke at de ikke vil gjøre noe med den. De har lovet å reforhandle nøkkelavtaler i eurosonen, blant annet den som omhandler stabilitet og vekst, og den som krever at man holder gjeld og underskudd nede. M5S og Lega har sagt at de vil endre EUs fokus vekk fra fri markedsliberalisme over til mer sosial velferd. De planlegger å pumpe milliarder av euro inn i sosialpolitiske tiltak, som å øke pensjoner og ytelser til de fattige, samtidig som de vil kutte skatter.

Innenriksminister Matteo Salvini har lovet en tøff linje mot migranter, noe som trolig vil føre til opphetede debatter og konflikt innad i EU. Italia har tatt imot en svært stor del av båtflyktningene fra Libya.