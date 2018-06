STATSMINISTRE: Erna Solberg håper å få skvist inn et møte med hennes kanadiske kollega Justin Trudeau mens hun er i Quebec. Her fra et møte mellom de to i Tyskland i fjor. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Solberg invitert til å snakke om havsatsing på G7-toppmøtet

Publisert: 01.06.18 20:16

WASHINGTON, D.C. (VG) Neste uke blir topptung for statsminister Erna Solberg.

Tirsdag 5. juni reiser Solberg til Brussel, der hun skal møte EU -kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker og EUs president Donald Tusk. Dagen etter blir hun tatt imot av Storbritannias statsminister Theresa May i Downing Street.

Den kommende helgen er hun spesielt invitert til å være med på G7-møtet, der syv av verdens viktigste økonomier, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia, USA, Canada og Japan, møtes utenfor Quebec i Canada.

I Canada, hvor hun er invitert for å snakke om Norges satsing på hav, vil hun altså møte verdensledere som Angela Merkel, Emmanuel Macron og Donald Trump.

– Vi har gjort bærekraftig forvaltning og overvåkning av hav til en av hovedsatsingene våre på utenrikspolitikk. Vi tror det er fordi dette blir lagt merke til at vi er invitert, sier Erna Solberg til VG.

– Trenger regler

Canada, som 8. og 9. juni er vertskap for årets G7-møte, har gjort klimaendringer, med spesielt fokus på hav og ren energi, som et av fem hovedtemaer for årets møte. Samtidig har altså Norge løftet frem hav som et viktig område for oss, blant annet fordi havrelaterte næringer skaper jobber langs hele kysten.

Erna Solberg tror mange rundt i verden har mye å lære av Norge i denne sammenhengen, og håper å kunne dele noe av vår erfaring med verdenslederne hun møter i Canada.

– Vi er et eksempel på at man gjennom et forskningsbasert system kan klare å forvalte fiskeriressursene på en bærekraftig måte. Det er store havområder i verden hvor dette ikke skjer, sier statsministeren.

Hun er opptatt av at man flere steder må få på plass regler som hindrer at man ødelegger naturressursene, for eksempel gjennom havforurensing.

– Det kan ikke være fritt frem til å gjøre som man vil. Det er viktig at det slås ned på, sier hun.

Blant de hun vil møte under G7-toppmøtet er selvsagt USA og Donald Trump. Hans administrasjon har ikke vist spesielt stor vilje til å ha fokus på miljøvern, blant annet ved å trekke USA ut av Parisavtalen. Solberg mener det blir viktig å få amerikanerne med på å tenke bærekraft.

– USA har vært mer aggressive enn andre land på vernesiden faktisk, men det vi trenger er bærekraftig bruk. Det som i det lange løp gir forutsigbarhet, lønnsomhet og gode jobber. Det er viktig å få dem med på det.

Viktig med Brexit-løsning

Men får statsministeren krysse Atlanterhavet skal hun altså møte EU og Storbritannias statsminister Theresa May. Her vil handel og Brexit bli sentrale temaer.

Storbritannia er i dag Norges største handelspartner for varer. Det skyldes spesielt norsk eksport av olje og gass. Bare i fjor solgte vi olje og gass for 143 milliarder kroner til britene, ifølge NTB. Det blir derfor ekstremt viktig for regjeringen å sikre tette handelsbånd til Storbritannia etter den britiske EU-utmeldingen.

Vi har et veldig godt samarbeidsforhold med Storbritannia og EU i denne prosessen, men det er forholdet mellom de to som blir avgjørende. Det viktigste er at de finner en løsning. Da kan vi kan speile den, og bruke hovedstammen derfra i avtaler mellom oss og dem. Blir ikke de enig så er det utfordrende, for da må vi forhandle ganske mange avtaler.

– Tror du de blir enige?

– Den som hadde hatt den krystallkulen kunne blitt ganske rik, sier Solberg, som gir uttrykk for at spenningen ligger i at det fremdeles er uklart hva britiske politikere vil godkjenne og ikke.

Det er også et spenningsmoment for Norge hvorvidt EU vil heve sine egne tollsatser som svar på den nye tollen på stål og aluminium i USA. Det kan ramme Norge, som er en av Europas største aluminiumsprodusenter, hardt.

– Vi mener at man ikke kan innføre tollsatser på de varene som ligger innenfor det indre markedet i EU. Det vil være urimelig. Vi tror for eksempel at tyskerne er enige. For dem vil jo dette bety kostnadsøkning for bilprodusenter, sier Solberg.