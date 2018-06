Lauren (27) produserer (nesten) ikke søppel

Nanna Johannessen

Magnus Sandberg (foto)

Publisert: 12.06.18 10:08 Oppdatert: 12.06.18 10:32

UTENRIKS 2018-06-12T08:08:42Z

STOCKHOLM (VG) De siste fem årene har amerikanske Lauren Singer produsert så lite søppel at det får plass i en liten glasskrukke.

De siste seks årene har 27-åringen praktisert en såkalt «zero waste»-livsstil, som innebærer at hun ikke produserer søppel som havner på dynga.

Hun bruker og kjøper kun varer som kan resirkuleres eller komposteres, og lager sine egne hygieneprodukter.

På EAT-konferansen i Stockholm holdt hun mandag et innlegg om hvordan og hvorfor hun har valgt den miljøvennlige livsstilen.

Fakta om EAT-konferansen * EAT er startet av Stordalen Foundation, Gunhild og Petter A. Stordalens stiftelse for bærekraftig utvikling. * Jobber for å få politikere, næringsliv og akademia til å samarbeide for en sunnere og mer bærekraftig matindustri. * Har som mål å enes om bærekraftige løsninger basert på forskning, kommersiell lønnsomhet og politisk vilje. * Arrangerer årlig konferansen Stockholm Food Forum som samler internasjonale ledere innen politikk, næringsliv og akademia for å diskutere veier til en sunn og bærekraftig matindustri. * Årets forum blir det største så langt, med den svenske regjeringen som medarrangør og rundt 500 delegater fra over 50 land.

EATs agenda er å få politikere, næringsliv, akademia og sivilsamfunn til å samarbeide for et mer bærekraft globalt matsystem, for å gi verdens stadig voksende befolkning et sunt og balansert kosthold.

– Da jeg studerte var jeg lidenskapelig opptatt av miljøet, og jeg reagerte kraftig på en jente i klassen min som hver dag hadde med seg mat i en plastikkpose, i en plastikkbeholder og med plastikkbestikk - som hun alltid kastet rett i søpla, fortalte Singer.

Så en dag, når hun kom hjem til sin egen leilighet i Brooklyn og skulle lage middag , innså hun at alt hun selv hadde i sitt eget kjøleskap også var innpakket i plastikk.

– Jeg følte meg som en hykler, fortalte hun.

Da fant hun ut at hun ville slutte å bruke plast, og ta grep for å jobbe for et bedre klima.

– Jeg måtte gjøre mange endringer i livet mitt, men krukken jeg har med meg her i dag viser hvor stor mengde søppel jeg har skapt de siste fem, nesten seks, årene, fortalte hun.

Deretter fortalte hun at hun har forhindret hele 18000 kilo søppel fra å havne i søppel-deponier de siste årene.

Da VG møter Singer etter at hun har holdt innlegget sitt til stor applaus fra salen sier hun at hun har forståelse for at «zero waste»-livsstilen ikke er for alle.

– Det er noe jeg ville gjøre, og det er noe alle kan gjøre. Alle kan leve mer bærekraftig ved å redusere plastforbruket, for eksempel ved å kutte ut engangs-plastposer, sier hun.

Hun sier at det ikke er vanskelig for henne å praktisere livsstilen, men at hun brukte tid på å lære seg hva hun kunne gjøre.

– Kunnskap er en barriere, men jeg fant ut at det var mange muligheter, sier hun.

– Sparer du penger på dette, eller koster det deg mer?

– Jeg sparer masse penger. For eksempel ved å bruke menstruasjons-kopp sparer jeg masse penger. I stedet for å kaste bind og tamponger skaper jeg ikke noe avfall, forteller hun.

I dag driver Singer den populære bloggen Trash is for tossers , hvor hun deler tips og råd og forteller om hvordan hun får til å leve så og si søppelfritt, samtidig som hun driver butikken Package Free, som selger en rekke produkter som er nyttig for livsstilen.

– Hva slags produkter lager du selv?

– Jeg lager alt fra tannkrem til min egen deodorant, forteller hun.

Hun synes det er positivt at flere er blitt oppmerksomme på mulighetene som finnes for å leve mer miljøvennlig.

– Jeg opplever at flere har fått øynene opp for at dette er mulig, og at man kan påvirke verden gjennom våre handlinger. Jeg mener at vi alle må ta et personlig ansvar for å påvirke verden. Jeg er glad for at flere kaster seg på, og at flere innser at dette kan ha en effekt. Det er lett å si nei til søppel. Mitt liv er slett ikke veldig annerledes enn andre, sier hun.