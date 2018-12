Terrormistenkte Chérif Chekatt drept av politiet

UTENRIKS 2018-12-13T20:28:41Z

Den ettersøkte Chérif Chekatt ble torsdag kveld skutt og drept av politiet i en skuddveksling, bekrefter Frankrikes innenriksminister.

Publisert: 13.12.18 21:28 Oppdatert: 13.12.18 22:57

Innenriksminister Christophe Castaner bekreftet i 22.00-tiden at mannen som er mistenkt for å stå bak angrepet mot julemarkedet i Strasbourg er skutt og drept av politiet.

– Mannskap fra politiets spesialstyrker observerte en person som tilsvarte den ettersøkte mannen. Vedkommende snudde seg og skjøt mot politiet, som skjøt tilbake og nøytraliserte angriperen, sa Castaner på en pressekonferanse torsdag kveld.

Borgermesteren i Strasbourg, Roland Ries, valgte å takke politistyrkene for å ha funnet Chekatt.

– Dette er en stor lettelse, sier Ries.

– Takk til alle vitnerapporteringer som gjorde det mulig å finne den ettersøkte, skriver også fransk politi på Twitter .

Det lokale politiet i Bas-Rhin skriver følgende på Twitter:

– Jakten er over.

Skal ha gjemt seg i varelager

Reuters meldte i 21.30-tiden at vitner fortalte om skyting i bydelen Neudorf. Samtidig skal store politistyrker ha blitt observert i området.

Flere medier meldte i tiden etter at Chekatt skal ha blitt funnet i et varelager i bydelen Meinau, der han hadde gjemt seg. Han skal ha åpnet ild mot politiet, og i den påfølgende skuddvekslingen ble 29-åringen drept.

Innenriksminister Castaner forteller imidlertid at Chekatt altså ble observert på gaten Rue du Lazaret av en forbipasserende patrulje. Gaten ligger i Neudorf, samme område som politiet tidligere torsdag gjennomførte en stor væpnet aksjon.

Ifølge France Infos opplysninger var tre personer fra spesialstyrkene involvert i hendelsen. Ingen av disse skal ha blitt skadet i skuddvekslingen.

Tilskuere applauderte politiet og ropte «bravo», ifølge Le Figaro.

Politiet har stengt av et større område i bydelen, og ber sivilbefolkningen om å ikke forstyrre de tekniske undersøkelsene.

Den franske avisen L’alsace skriver at den Chekatt skal ha vært bevæpnet med både pistol og kniv. Han skal ifølge avisen ha skutt mot politibilen som passerte.

Politiet har lett etter den ettersøkte Chekatt siden tirsdag. Han er ettersøkt for å ha åpnet ild på et julemarked i Strasbourg, som førte til at tre mennesker omkom og 12 ble skadet.