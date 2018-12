UTFORDRER TRUMP: Elizabeth Warren snakker til studenter ved American University Washington College of Law i Washington 29. november. Hun er den mest kjente politikeren så langt som har varslet at hun vil bli demokratenes presidentkandidat. Foto: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

Elizabeth Warren vil bli president

2018-12-31

Demokraten Elizabeth Warren vil utforske muligheten for å utfordre Donald Trump i 2020.

Publisert: 31.12.18 15:36 Oppdatert: 31.12.18 15:59

Senator Elizabeth Warren tok det første skrittet mot å bli demokratenes presidentkandidat i 2020. 31. desember sendte hun en e-post til potensielle støttespillere, der hun skriver at hun vil opprette en såkalt «utforskende komité», skriver The New York Times .

Dette vil gjøre det mulig for senatoren å starte å samle inn penger, og å forberede seg på en offisiell annonsering av kandidaturet.

Warren offentliggjorde også en video, der hun forklarte hvilket grunnlag hun vil basere politikken sin på.

«Jeg er brukt karrieren min på å komme til bunns i hvorfor noen familier lykkes i det amerikanske systemet, mens andre, som arbeider like hardt, faller gjennom sprekkene. Og det jeg har funnet er skremmende. Det er ikke sprekker familiene faller gjennom. Det er feller. USAs middelklasse er under angrep», sier hun i videoene, ifølge The New York Times.

«Samme hvilke forskjeller det er mellom oss, vil de fleste av oss det samme: Å kunne jobbe hardt, spille etter de samme reglene og ta vare på menneskene vi er glade i. Det er det jeg slåss for, og det er derfor jeg lanserer en utforskende komité», sier senatoren i videoen.

Fersk i politikken

Warren er den mest kjente politikerne som hittil har annonsert at hun ønsker å stille som demokratenes presidentkandidat i 2020. Flere andre store navn har foreløpig ikke sagt om de vil stille, som senator Bernie Sanders og Barack Obamas visepresident Joe Biden.

Sammenlignet med disse to, har Warren relativt kort politisk erfaring. Hun ble valgt inn som senator fra delstaten Massachusetts i 2013. Hun har jobbet som jusprofessor gjennom mesteparten av yrkeslivet, senest ved Harvard.

Som politiker regnes hun å være på venstresiden i Det demokratiske partiet. Hun har uttalt at hun tidligere stemte på Republikanerne, men skiftet mening i 1995.

Under finanskrisen i 2007 markerte hun seg som en tilhenger av å regulere bankene, for å beskytte forbrukerne. I 2010 utnevnte president Obama henne til å opprette Consumer Financial Protection Bureau, et organ som skal beskytte forbrukere av finansprodukter og -tjenester.

Kalt Pocahontas

President Donald Trump har flere ganger omtalt Warren som Pocahontas , etter den kjente amerikanske urinnvåneren som er blitt en del av amerikansk populærkultur.

Bakgrunnen er at Warren har hevdet at hun delvis stammer fra cherokeene. Flere av hennes politiske motstandere har hevdet at dette er noe senatoren skryter på seg.

I oktober offentliggjorde hun resultatet av en DNA-prøve, som viste at hun hadde gener fra amerikanske urfolk. Men testresultatet viste at Warren ikke har mer urfolksblod i årene enn en gjennomsnittlig amerikaner.

Dermed fortsatt Trump å latterliggjøre henne.

«Noe trist skjedde i forrige uke. Elizabeth Warren ble avslørt som en juksemaker. Og jeg kan ikke lenger kalle henne Pocahontas, fordi hun ikke har noe indiansk blod i årene», sa Trump under et valgkamparrangement 22. oktober.