Fikk drømmedag med Messi – nå lever Murtaza (7) i skjul for Taliban

UTENRIKS 2018-12-15T23:10:13Z

Den da fem år gamle Murtaza Ahmadi gikk viralt med sin hjemmelagede Messi-drakt laget av en plastpose. Nå har han og familien gått under jorden av frykt for represalier fra terrorregimet.

Publisert: 16.12.18 00:10

Den lille afghanske gutten med blå og hvitstripet plastpose stolt over brystet skapte overskrifter verden over i 2016. Han bodde på en liten gård sammen med familien sin sørvest for Afghanistans hovedstad, Kabul .

Familien hadde ikke råd til å skaffe ham en ordentlig Lionel Messi-drakt, men storebroren fikk Murtaza til å lyse opp med sin hjemmelagede kopi. Bildene nådde til slutt Barcelona-stjernen selv, som signerte to trøyer og en fotball som han sendte til sin afghanske fan .

Da arrangørene av verdenscupen i Qatar 2020 fikk høre historien, sendte de en invitasjon til Murtaza, som i desember samme år fikk møte sin store helt:

To år senere er drømmemøtet langt unna, og et fjernt minne, skriver franske El Pais . Taliban utløste tidligere i år et angrep på regionen hvor Murtazas familie bodde, og de har nå måttet flykte. Søknaden om asyl i USA ble avvist ifølge avisen, og familien ble sendt hjem fra Pakistan.

Nå lever de i skjul i hovedstaden Kabul, og de siste to årene har de levd i frykt for å bli straffet av Taliban. Familien er redd for at syvåringen skal bli bortført av regimet på grunn av dets tidligere sportsforbud.

Avisen skriver at de også er redde for at kriminelle skal kidnappe sønnen fordi de tror Messi har gitt dem penger.

– Det har vært trusler om at om de får tak i ham, så vil de skjære ham i biter, sier Murtazas mor til avisen.

– «Dere har blitt rike, gi oss hva Messi har gitt dere, ellers vil vi ta sønnen deres», fortsetter hun.

På flukten hadde de ikke tid til å ta med seg eiendelene sine, inkludert de signerte trøyene og fotballen.

– Jeg vil ha dem tilbake så jeg kan spille, sier Murtaza.