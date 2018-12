POWERLUNSJ: Senator Lindsey Graham møter pressen utenfor Det hvite hus søndag. Foto: Pablo Martinez Monsivais /AP / TT NYHETSBYRÅN

Trump revurderer tilbaketrekning fra Syria

Senator Lindsey Graham sier president Donald Trump revurderer planen om full tilbaketrekning fra Syria.

NTB

Etter å ha spist lunsj med Trump søndag sier Graham at Trump har gitt ordre om at tilbaketrekningen ikke skal gå så fort som han opprinnelig varslet.

Graham, som er sterkt kritisk til tilbaketrekningen, sier Trump lovte ham at USA vil bli i Syria for å gjøre ferdig jobben med å beseire IS.

– Presidenten forstår behovet for å gjøre ferdig jobben. Jeg tror han er fast bestemt på å sikre at IS er fullstendig beseiret før vi forlater Syria, sa den republikanske senatoren til pressen etter lunsjen.

Da Trump rett før jul tvitret at IS var slått i Syria, mente mange militære eksperter at det var en overdrivelse, og de advarte mot en forhastet tilbaketrekning.

Graham sier Trump nå har tenkt over Syria-spørsmålet og hvordan styrkene skal trekkes tilbake etter å ha sikret at IS er slått, at de kurdiske styrkene er beskyttet, og at Iran ikke blir vinneren etter at USA er ute.

Grahams kommentarer var betydelig mer moderate enn da han tidligere på dagen varslet at kurderne ville bli slaktet om USA trekker seg ut av Syria nå.